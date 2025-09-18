Exclusivo: Paulinho da Força prevê votação de redução de penas na próxima quarta e quer alinhar texto com Alcolumbre

Relator do texto alternativo à anistia concedeu entrevista à Jovem Pan e disse que Bolsonaro deve ser beneficiado, mas não totalmente

Reprodução / Jovem Pan News O novo relator do PL da Anistia, deputado Paulinho da Força (Solidariedade), se pronunciou sobre o alcance da proposta



O relator do projeto de lei de redução de penas para presos e condenados por tentativa de golpe de estado, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), afirmou em entrevista exclusiva à Jovem Pan que pretende deixar o texto pronto para votação no plenário da Câmara até a próxima quarta-feira. O deputado federal quer construir um texto em conjunto com o Senado, para que a matéria não seja rejeitada na Casa vizinha.

“Quero conversar com as bancadas segunda e terça para tentarmos votar já na próxima quarta-feira. Vamos fazer um entendimento para que não chegue no Senado e fique parado”, afirmou. Paulinho da Força também não descartou uma conversa com o presidente Lula, mas disse que o foco do diálogo será inicialmente no Congresso. “Vou primeiro conversar com as bancadas, se tiver algum ruído no Palácio do Planalto e o presidente Lula convidar, não tenho problema de conversar”.

Ele ainda voltou a dizer que uma anistia ampla para os condenados não tem espaço de discussão. “Essa história de anistia ampla foi enterrada ontem. Ontem teve uma reunião com o PL e já ficou decidido. Essa história da redução das penas já vinha sendo discutida, mas ela não existe ainda, precisamos construir, não existe uma proposta pronta e acabada”, disse.

O relator também afirmou que Bolsonaro deve ser beneficiado pela redução de penas. “Eu não posso fazer um projeto nominando. Talvez nessa redução de penas, Bolsonaro seja beneficiado, não sei se totalmente, até porque a pena do Bolsonaro é de 27 anos”, disse.

O deputado federal disse que o ex-presidente Michel Temer foi e será consultado ao longo da elaboração do texto e não descartou conversas com o presidente Lula. “Procurar Temer foi um pedido de Hugo Motta. Temer é uma pessoa que tem muita experiência foi presidente, é um dos principais juristas do país. Vou primeiro conversar com as bancadas, se tiver algum ruído no Palácio do Planalto e o presidente Lula convidar, não tenho problema de conversar.”

