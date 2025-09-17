Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Victoria Abel > Paulinho da Força deve ser relator da anistia e buscará texto alternativo de redução de penas

Paulinho da Força deve ser relator da anistia e buscará texto alternativo de redução de penas

Relator será anunciado oficialmente amanhã pelo presidente Hugo Motta

  • Por Victoria Abel
  • 17/09/2025 23h14 - Atualizado em 17/09/2025 23h17
Cleia Viana/Câmara dos Deputados Paulinho da Força Deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade)

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade) deve ser o relator do projeto de lei da anistia a presos e condenados por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A expectativa é que o anúncio seja feito oficialmente nesta quinta-feira pela manhã. De acordo com o líderes de centro, Paulinho deve trabalhar por um texto de redução de penas para os presos e condenados, sem perdão total.

Líderes de centro e próximos a Paulinho afirmam que será montado um cronograma de conversas com as bancadas para se chegar em um texto de consenso. Além de ter boa interlocução com líderes de centro, Paulinho também tem contato com integrantes do Judiciário e mantém boa relação com auxiliares do presidente Lula no Palácio do Planalto.

