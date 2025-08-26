Governo pede comparecimento em peso à CPMI do INSS e quer eleger Paulo Pimenta como vice-presidente

Membros da base governista foram convocados a comparecer em sessão desta terça-feira

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Palácio do Planalto espera conseguir colocar o deputado e ex-ministro Paulo Pimenta como vice-presidente da comissão



O Palácio do Planalto orientou os integrantes da base governista que fazem parte da CPMI do INSS que compareçam em peso na sessão desta terça-feira, com o objetivo principal de eleger um vice-presidente que seja alinhado ao governo Lula. A indicação inicial é o nome do deputado Paulo Pimenta (PT-RS).

O parlamentar já havia sido designado por Lula como coordenador da articulação política que pretende evitar desgastes ao governo no colegiado. Na semana passada, o governo não conseguiu eleger um relator e presidente de confiança, já que parte dos membros da base aliada faltaram à sessão de abertura.

Outros aliados do governo ainda avaliam que era necessário o Planalto sair na frente e orientar a liberação de documentos que sejam de interesse para as investigações, como auditorias já feitas pelo Ministério da Previdência. A oferta espontânea de material pode ser uma forma de ganhar parte da narrativa.

O relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar (União-AL), afirmou à Jovem Pan que iniciará investigações sobre descontos indevidos em aposentadorias e pensões a partir de 2015. A previsão do relator é de que um ex-ministro já seja ouvido pelo colegiado nesta quinta-feira, mas ainda não foi definido um nome.

