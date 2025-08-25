Rogério Correia quer convocar Sérgio Moro para ser ouvido na CPMI do INSS

Senador é ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e, de acordo com governistas, tinha conhecimento dos descontos ilegais que aconteceram na gestão que antecedeu a atual

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Correia também é autor de um requerimento de convocação para ouvir o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro



O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) quer convocar o senador Sérgio Moro (UNIÃO-PR) para ser ouvido pela CPMI do INSS. Moro é ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e, de acordo com governistas, o ex-juiz tinha conhecimento dos descontos ilegais que aconteceram desde o governo Bolsonaro. O requerimento de Correia deverá ser protocolado ainda nesta segunda-feira (25). Um levantamento feito por esta coluna aponta que já são aproximadamente mil requerimentos protocolados no sistema do colegiado. Correia também é autor de um requerimento de convocação para ouvir o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL). Para os governistas, Bolsonaro é um dos maiores responsáveis por permitir os descontos ilegais dos aposentados. A comissão parlamentar mista também deverá aprovar um requerimento para ouvir o irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ele é dirigente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos), uma das entidades no centro do escândalo do INSS. Até o momento, foram protocolados ao menos oito requerimentos que miram o irmão de Lula. Seis deles pedem a convocação – quando a presença é obrigatória – do dirigente. Inclusive, o autor de um dos pedidos é o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL). Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, é alvo de ao menos 12 pedidos de convocação. Ele é sócio de 22 empresas e algumas teriam sido utilizadas no esquema. Sócios dele também são alvos de solicitações dos congressistas.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.