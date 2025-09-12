‘Tem que negociar um texto possível de aprovar’, diz Valdemar sobre anistia a Bolsonaro

Em conversa com a Jovem Pan, presidente do PL reconhece que negociação em torno de um texto alternativo terá que ser feita; escolha de substituto de Bolsonaro para 2026 será feita caso projeto não avance

Raul Luciano/Ato Press/Estadão Conteúdo O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, discursa em manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista durante o 7 de Setembro



O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou à Jovem Pan que o partido estará aberto a negociações em torno do texto da anistia a presos e condenados por tentativa de golpe após as eleições de 2022. Ele defende que as conversas partam de um pedido de anistia ampla a Jair Bolsonaro, mas entende que será necessário negociar um texto que seja possível aprovar. O PL vem defendendo um texto amplo e geral, que tornaria, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro elegível novamente. Líderes de centro defendem um formato que diminuiria as penas de presos e condenados, mas não os perdoaria por completo.

Valdemar afirmou que a decisão da Justiça, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ontem, terá de ser respeitada e que agora as fichas serão apostadas no debate político. Para o presidente do PL, a diminuição das penas aos condenados, incluindo Bolsonaro, pode ser uma alternativa para evitar que o ex-presidente fique preso em uma cela comum.

Valdemar da Costa Neto também disse que um eventual substituto de Jair Bolsonaro nas eleições de 2026 será discutido caso o projeto de anistia não avance. Ele espera que uma conclusão em torno da proposta ocorra em até 30 dias.

Confira a entrevista

O que esperam em relação à punição do ex-presidente? Vão tentar que ele fica preso em casa?

Temos que respeitar a decisão da Justiça. O que vamos fazer agora é trabalhar a anistia, para que seja dada uma anistia plena. Eles vão querer discutir o tipo de anistia que vão dar ao Bolsonaro. Claro que queremos que Bolsonaro seja candidato, ele não merece ser preso, mas isso vai ser discutido agora. Vai ser uma guerra lá dentro que já estamos preparados para enfrentar. Já temos o PP, o União e vamos conversar com o Republicanos. Temos maioria para isso.

Vem sendo mencionado um texto alternativo por líderes de centro, com redução de penas, por exemplo. É possível se negociar um texto alternativo?

Não tenho dúvida, temos que negociar, vai ser uma decisão política. Temos agora a parte política. Tem que negociar um texto que a gente consiga aprovar, essa a parte política.

Tem que estar aberto ao diálogo?

Sim, e esperamos resolver isso em no máximo 30 dias, na Câmara e Senado.

A redução de penas seria possível, então?

Temos que ver o entendimento final. Nós vamos guerrear por uma anistia ampla.

O senhor avalia, mencionado em conversa anterior conosco, que Bolsonaro definiria seu substituto nas eleições de 2026 após o julgamento. Terão essa conversa com ele?

O Bolsonaro só vai se manifestar quando se encerrar esse processo. Na Justiça já encerrou, agora vamos ver a parte política.

Então, se a anistia não avançar, vão começar a discutir um substituto?

Não tenha dúvida, mas quem vai definir isso é Bolsonaro. Se for o caso, ele vai escolher o candidato a presidente e vice-presidente. Se for o caso. Ele vai resolver a via após a definição sobre a anistia.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.