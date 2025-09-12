Tarcísio diz a líderes do Republicanos que não muda de partido; Valdemar dá prioridade para anistia

Discussão sobre uma possível migração do governador o para o PL, de Jair Bolsonaro, volta a ganhar força após o ex-presidente ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal

Beto Barata/PL Valdemar Costa Neto, presidente do PL, já disse anteriormente que Tarcísio se filiará ao PL se decidir se candidatar à Presidência



Dirigentes do Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disseram, em entrevista à coluna, que o chefe do Executivo paulista não tem planos de trocar de sigla neste momento. “Não vejo motivos”, disse um líder importante. “Ele me disse na semana passada que não sai”, garantiu. A discussão sobre uma possível migração de Tarcísio para o PL, de Jair Bolsonaro, volta a ganhar força após o ex-presidente ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal.

Há três semanas, durante evento em São Paulo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que Tarcísio garantiu que, se disputar a Presidência em 2026, o fará pela sigla. Mesmo assim, em conversa com a coluna nesta sexta-feira (12), Valdemar disse que iniciar as articulações nesse sentido não é a prioridade do momento. “Agora temos que trabalhar na anistia”, declarou. “Temos de tirar esse peso das costas do presidente [da Câmara dos Deputados] Hugo Motta”, continuou.

A expectativa dos partidos aliados a Bolsonaro é de que o texto seja pautado na Casa Legislativa na semana que vem. Na próxima segunda-feira, inclusive, as articulações devem ser retomadas — Tarcísio de Freitas volta a desembarcar na capital federal com esse objetivo.

