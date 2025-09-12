Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Beatriz Manfredini > Tarcísio diz a líderes do Republicanos que não muda de partido; Valdemar dá prioridade para anistia

Tarcísio diz a líderes do Republicanos que não muda de partido; Valdemar dá prioridade para anistia

Discussão sobre uma possível migração do governador o para o PL, de Jair Bolsonaro, volta a ganhar força após o ex-presidente ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal

  • Por Beatriz Manfredini
  • 12/09/2025 09h01 - Atualizado em 12/09/2025 09h02
  • BlueSky
Beto Barata/PL Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto e Tarcísio de Freitas Valdemar Costa Neto, presidente do PL, já disse anteriormente que Tarcísio se filiará ao PL se decidir se candidatar à Presidência

Dirigentes do Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disseram, em entrevista à coluna, que o chefe do Executivo paulista não tem planos de trocar de sigla neste momento. “Não vejo motivos”, disse um líder importante. “Ele me disse na semana passada que não sai”, garantiu. A discussão sobre uma possível migração de Tarcísio para o PL, de Jair Bolsonaro, volta a ganhar força após o ex-presidente ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal.

Há três semanas, durante evento em São Paulo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que Tarcísio garantiu que, se disputar a Presidência em 2026, o fará pela sigla. Mesmo assim, em conversa com a coluna nesta sexta-feira (12), Valdemar disse que iniciar as articulações nesse sentido não é a prioridade do momento. “Agora temos que trabalhar na anistia”, declarou. “Temos de tirar esse peso das costas do presidente [da Câmara dos Deputados] Hugo Motta”, continuou.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A expectativa dos partidos aliados a Bolsonaro é de que o texto seja pautado na Casa Legislativa na semana que vem. Na próxima segunda-feira, inclusive, as articulações devem ser retomadas — Tarcísio de Freitas volta a desembarcar na capital federal com esse objetivo.

Leia também

Tarcísio 'coordenou' para que manifestações não tivessem cartazes sobre STF, diz Nunes em defesa do aliado
Ramuth vê fôlego para anistia após voto de Fux, mas fala em texto 'possível'

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >