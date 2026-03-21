CONMEBOL: Fair Play Financeiro e Combate ao Racismo… Só no Discurso?

Conmebol anunciou que deu o pontapé inicial para implementar regras de fair play financeiro

MAURICIA DA MATTA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO BA - LIBERTADORES/BAHIA X INTERNACIONAL - ESPORTES - Jogadores de Bahia e Internacional entram em campo com faixa contra o racismo válida pela 1ª rodada do Grupo F da Copa Libertadores 2025, realizada na noite desta quinta-feira (3), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. 03/04/2025



Antes do sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana 2026, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, reuniu representantes dos principais clubes do continente e fez um discurso que tocou em dois temas sensíveis: o fair play financeiro e o combate ao racismo e à violência no futebol.

Parecia promissor. Mas, como costuma acontecer nesses eventos de ocasião, o conteúdo ficou mais nas promessas gerais do que em medidas concretas.

A Conmebol anunciou que deu o pontapé inicial para implementar regras de fair play financeiro. A ideia é clara: evitar desequilíbrios financeiros, impedir que clubes acumulem dívidas impagáveis e, principalmente, garantir que jogadores e funcionários recebam seus salários em dia.

Domínguez foi direto ao afirmar que a entidade não quer “clubes endividados” e que vai impor limites para equilibrar as contas. Ótimo na teoria. O problema é que o discurso ainda não veio acompanhado de detalhes práticos: quais serão os limites exatos?

Quais sanções serão aplicadas? E, mais importante, os grandes clubes — aqueles que historicamente geram mais receita e mais polêmica — serão punidos de verdade quando descumprirem?

O fair play financeiro só vai ganhar credibilidade quando casos concretos aparecerem e a Conmebol mostrar rigor, inclusive (e especialmente) com os gigantes do continente. Até lá, fica a sensação de que é mais uma medida anunciada para acalmar os ânimos antes do início da temporada, sem compromissos imediatos de alto impacto.

Sobre racismo e violência, Domínguez foi categórico: “Faremos tudo o que for necessário”. A entidade está “determinada” a transformar o futebol sul-americano em uma celebração, sem espaço para discriminação ou agressões dentro e fora dos estádios.

Palavras fortes, sem dúvida. Mas a Conmebol tem um histórico longo de declarações veementes contra o racismo — quase anuais, aliás — seguidas de punições que a torcida e a imprensa costumam classificar como brandas. Multas irrisórias, jogos com portões fechados em casos extremos, mas raramente algo que realmente doa no bolso ou mude comportamentos de forma estrutural.

Mais uma vez, não houve anúncio de novas medidas específicas, protocolos reforçados ou parcerias ampliadas com governos e federações. Ficou no campo das boas intenções.

Tudo isso soa como um clássico “protocolo de intenções”: instrumento muito usado por políticos e dirigentes esportivos para ganhar tempo, passar uma imagem positiva e acalmar os ânimos antes de grandes eventos. Promete-se “tudo o que for necessário”, mas sem especificar o que isso significa na prática.

Com a Libertadores e a Sul-Americana começando, a Conmebol terá muitas oportunidades de comprovar — ou não — o rigor por trás do discurso. Se os calotes continuarem, se episódios de racismo forem tratados com leveza e se os desequilíbrios financeiros persistirem sem punições reais aos grandes, o discurso de Domínguez vai cair rapidamente no esquecimento.Por enquanto, fica o registro: palavras bonitas foram ditas.

Agora é esperar (e cobrar) ações à altura.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.