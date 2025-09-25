Corinthians enfrenta críticas por escolha da representação na reunião com a Caixa

Segundo informações, o presidente Osmar Stabile esteve acompanhado de um ex-diretor do clube e do ex-presidente Andrés Sanchez, uma composição que gerou questionamentos

O Corinthians enfrentou uma onda de críticas pela escolha dos representantes enviados a uma reunião crucial com a Caixa Econômica Federal. O encontro, de grande relevância para o futuro financeiro do clube, exigia, na visão de muitos, a presença de figuras estratégicas: o presidente, um especialista no tema financeiro em discussão e alguém com habilidade de comunicação para reforçar os valores do Timão.

No entanto, segundo informações, o presidente Osmar Stabile esteve acompanhado de um ex-diretor do clube e do ex-presidente Andrés Sanchez, uma composição que gerou questionamentos. Não é a primeira vez que a representatividade do Corinthians em momentos decisivos é vista como inadequada ou superficial, baseada apenas na presença física, sem um preparo à altura da grandeza do clube.

Apesar dos tropeços das últimas gestões, o Corinthians segue resiliente, mas a atual administração já dá sinais de seguir a mesma linha de decisões questionáveis. O objetivo da reunião, conforme reportado pelo site Meu Timão, era negociar uma redução na taxa de juros da dívida do clube com a Caixa, atualmente em Selic + 2% (cerca de 18% ao ano). A meta do Timão é migrar para um modelo atrelado ao IPCA, o que cortaria os custos para aproximadamente 9% ao ano.

Segundo o balancete de junho, a dívida do clube pelo estádio chega a R$ 675,2 milhões. A insatisfação também ecoa entre os torcedores. A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, manifestou indignação, apontando que o presidente Stabile incluiu na reunião pessoas que ele havia prometido manter distantes da nova gestão. A pergunta que fica é: até quando o Corinthians conseguirá resistir aos erros de seus dirigentes?

