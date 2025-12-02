Paquetá perde a cabeça (e a Inglaterra a paciência)

Meia desabafou: falou em falta de suporte psicológico da federação inglesa e em ter a carreira afetada por dois anos de pressão sem acompanhamento; a imprensa não comprou

Divulgação/West Ham O meia Lucas Paquetá em ação pelo West Ham



Vocês viram a cena: Lucas Paquetá expulso aos 90+ minutos de West Ham × Liverpool depois de levar dois amarelos em menos de 30 segundos. O estádio vaiou, a imprensa inglesa caiu matando.

Lá fora o tom é quase unânime: “Jogador talentoso, mas instável”, “surto extraordinário” (The Guardian), “comportamento ridículo” (BBC Sport), “ato sem cérebro” (Talksport). Alguns até voltaram a ventilar as velhas suspeitas do caso de apostas.

Paquetá desabafou após o jogo: falou em falta de suporte psicológico da federação inglesa e em ter a carreira afetada por dois anos de pressão sem acompanhamento. A imprensa não comprou. Preferiu focar no temperamento e na “falta de maturidade”.

Enquanto isso, aqui do lado de cá, a gente consegue imaginar o que passou pela cabeça do professor Ancelotti ao ver mais essa manchete negativa na semana que ele já está montando a próxima convocação… Respirou fundo, né, Carlo?

