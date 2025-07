Lula defende aproximação entre Mercosul e Sudeste Asiático: ‘Asean é a quarta economia do mundo’

Em 2024, o comércio bilateral Brasil-Indonésia alcançou US$ 6,34 bilhões; as exportações brasileiras somaram US$ 4,46 bilhões, enquanto as importações foram de US$ 1,87 bilhão

Ao lado do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), declarou, nesta quarta-feira (9) que uma aproximação entre os países do Cone Sul e do Sudeste Asiático seria benéfica para o comércio global. “A Asean é um bloco de 680 milhões de habitantes e tem experimentado crescimento econômico acelerado e rápida evolução tecnológica”, declarou. “Seu PIB [Produto Interno Bruto – soma das riquezas] agregado é de US$ 4 trilhões, o que representa a quarta economia do mundo, atrás de Estados Unidos, China e Japão. Espero consolidar esses laços na próxima cúpula do grupo, em outubro, na Malásia”, acrescentou Lula, sobre sua participação no evento da Asean.

O Cone Sul é a área mais ao sul do continente americano, que inclui o Chile e os países do Mercosul, e, entre eles, o Brasil. Já o Sudeste Asiático é a região ao sul da China, que engloba países populosos como as Filipinas, o Vietnã e a Indonésia. Em 2024, o comércio bilateral Brasil-Indonésia alcançou US$ 6,34 bilhões. As exportações brasileiras somaram US$ 4,46 bilhões, enquanto as importações foram de US$ 1,87 bilhão. Pelo lado brasileiro, há interesse de aprofundar o diálogo sobre minerais estratégicos, utilizados na transição energética. “O Brasil pode se inspirar no exemplo indonésio, em especial nos incentivos para que o beneficiamento desses recursos ocorra localmente”, afirmou Lula.

O presidente do Brasil e Subianto se encontraram no Palácio do Planalto, em Brasília, na sequência da participação de Subianto na 17ª Cúpula do Brics, realizada no domingo (6) e na segunda-feira (7), no Rio de Janeiro. Anunciada neste ano, a Indonésia foi um dos últimos membros plenos a entrar no bloco.

*Com informações da Agência Brasil