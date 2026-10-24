A família do presidente pode morar no Palácio da Alvorada?
O Palácio da Alvorada foi projetado para funcionar como residência oficial do presidente e de sua família durante o mandato.
A estrutura possui um pavimento superior reservado exclusivamente à família presidencial e a convidados.
O térreo tem função mais institucional, com salões, biblioteca, sala de música, áreas de recepção, escritórios e espaços usados em compromissos oficiais.
Em 2023, a Presidência informou que Lula e a família ficaram temporariamente em hotel enquanto a residência passava por reparos para recuperar condições de habitabilidade.
O uso do prédio acompanha o mandato, e a residência continua sendo patrimônio da União, com manutenção e segurança sob responsabilidade das estruturas públicas.
Se Flávio Bolsonaro (PL) vencer a eleição, ele, a esposa Fernanda e a família poderão utilizar o Alvorada; se Lula (PT) for reeleito, permanece a atual configuração presidencial.
continue lendo
- Voto branco ou nulo pode mudar o resultado do segundo turno? Jovem Pan · há 5 minutos
- Onde Lula teve seus maiores percentuais de votação no primeiro turno de 2026 Jovem Pan · há 45 minutos
- Tribunais eleitorais definem urnas que serão auditadas no 2º turno Agência Brasil · há 59 minutos
- Qual região do Brasil tem mais eleitores Jovem Pan · há 1 hora