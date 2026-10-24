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A família do presidente pode morar no Palácio da Alvorada?

Residência oficial possui andar reservado à família presidencial e convidados, além de áreas institucionais para compromissos

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Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro em reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, em 2022 Wilton Junior/Estadão Conteúdo/AE

O Palácio da Alvorada foi projetado para funcionar como residência oficial do presidente e de sua família durante o mandato.

A estrutura possui um pavimento superior reservado exclusivamente à família presidencial e a convidados.

O térreo tem função mais institucional, com salões, biblioteca, sala de música, áreas de recepção, escritórios e espaços usados em compromissos oficiais.

Em 2023, a Presidência informou que Lula e a família ficaram temporariamente em hotel enquanto a residência passava por reparos para recuperar condições de habitabilidade.

O uso do prédio acompanha o mandato, e a residência continua sendo patrimônio da União, com manutenção e segurança sob responsabilidade das estruturas públicas.

Se Flávio Bolsonaro (PL) vencer a eleição, ele, a esposa Fernanda e a família poderão utilizar o Alvorada; se Lula (PT) for reeleito, permanece a atual configuração presidencial.

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