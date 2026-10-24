A primeira-dama tem cargo público e recebe salário?

Título de primeira-dama não é cargo constitucional; eventual atuação em políticas ou programas depende de estrutura e função formalmente definidas

Palácio do Planalto à noite

A figura da primeira-dama ganha visibilidade em campanhas presidenciais, mas o título não corresponde, por si só, a um cargo previsto na Constituição.

Janja Lula da Silva, esposa do presidente Lula (PT), participa de agendas e iniciativas públicas e teve atuação na campanha de reeleição em 2026.

Fernanda Bolsonaro, esposa de Flávio Bolsonaro (PL), também ganhou espaço na campanha do senador, especialmente em temas ligados à saúde e às mulheres.

Ser cônjuge do presidente não cria automaticamente vínculo funcional nem salário específico de primeira-dama.

Se houver exercício de função pública formal, a situação depende do cargo, da nomeação e das regras administrativas aplicáveis. Atividades de representação sem cargo não transformam o título em função constitucional.

A eventual vitória de Lula mantém Janja como primeira-dama; uma vitória de Flávio colocaria Fernanda Bolsonaro nessa posição a partir de 2027.