A primeira-dama tem cargo público e recebe salário?
A figura da primeira-dama ganha visibilidade em campanhas presidenciais, mas o título não corresponde, por si só, a um cargo previsto na Constituição.
Janja Lula da Silva, esposa do presidente Lula (PT), participa de agendas e iniciativas públicas e teve atuação na campanha de reeleição em 2026.
Fernanda Bolsonaro, esposa de Flávio Bolsonaro (PL), também ganhou espaço na campanha do senador, especialmente em temas ligados à saúde e às mulheres.
Ser cônjuge do presidente não cria automaticamente vínculo funcional nem salário específico de primeira-dama.
Se houver exercício de função pública formal, a situação depende do cargo, da nomeação e das regras administrativas aplicáveis. Atividades de representação sem cargo não transformam o título em função constitucional.
A eventual vitória de Lula mantém Janja como primeira-dama; uma vitória de Flávio colocaria Fernanda Bolsonaro nessa posição a partir de 2027.
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