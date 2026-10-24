JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Pan na Área | 14h30 - 16h00
Política

A primeira-dama tem cargo público e recebe salário?

Título de primeira-dama não é cargo constitucional; eventual atuação em políticas ou programas depende de estrutura e função formalmente definidas

Jovem Pan

Palácio do Planalto à noite.
Palácio do Planalto à noite Divulgação

A figura da primeira-dama ganha visibilidade em campanhas presidenciais, mas o título não corresponde, por si só, a um cargo previsto na Constituição.

Janja Lula da Silva, esposa do presidente Lula (PT), participa de agendas e iniciativas públicas e teve atuação na campanha de reeleição em 2026.

Fernanda Bolsonaro, esposa de Flávio Bolsonaro (PL), também ganhou espaço na campanha do senador, especialmente em temas ligados à saúde e às mulheres.

Ser cônjuge do presidente não cria automaticamente vínculo funcional nem salário específico de primeira-dama.

Se houver exercício de função pública formal, a situação depende do cargo, da nomeação e das regras administrativas aplicáveis. Atividades de representação sem cargo não transformam o título em função constitucional.

A eventual vitória de Lula mantém Janja como primeira-dama; uma vitória de Flávio colocaria Fernanda Bolsonaro nessa posição a partir de 2027.

Assuntos

continue lendo

Com funk e axé, Flávio Bolsonaro transforma ato político em bloco de carnaval na Av. Paulista Política Flávio Bolsonaro não discursa em BH e segue para comício no Rio Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio aparece ao lado de Tarcísio e Cleitinho
  1. TSE flexibiliza prazo para transporte de indígenas, mas exige aval prévio para cada operação Estadão Conteúdo · há 16 minutos
  2. Toffoli: plataformas digitais têm contribuído com a Justiça, se não, sabem que podem sair do ar Estadão Conteúdo · há 22 minutos
  3. Nikolas reage a decisão do TSE e pede que seguidores ampliem compartilhamentos Estadão Conteúdo · há 53 minutos
  4. Pode levar cachorro ao local de votação no segundo turno? Entenda as regras Jovem Pan · há 54 minutos