A que horas deve sair o resultado da eleição? Veja estimativa
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou hoje que historicamente o resultado das eleições é sabido por volta das 20h30 e isso deve se repetir esse ano.
“Historicamente, a gente cria o marco fictício de 20h30, mas fica em torno de 20h30 e 21h. É o que ocorre em praticamente todas as eleições presidenciais”, disse.
Pela manhã, ele visitou o Centro de Divulgação das Eleições (CDE) 2026, acompanhado de advogados das campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo assessoria da Corte, há representantes sete partidos presentes.
“Toda a eficiência da Justiça Eleitoral e a transparência que temos dado nesse processo”, afirmou, se dirigindo aos jornalistas. Ele também afirmou que tudo estava correndo “dentro do esperado”.
Assuntos
continue lendo
- Cleitinho: ‘Quem ganhar amanhã, eu vou procurar; precisamos pacificar o país’ Estadão Conteúdo · há 31 minutos
- Fachin diz que desafios do Brasil aguardam quem for eleito Estadão Conteúdo · há 2 horas
- Tarcísio diz estar confiante na vitória de Flávio após votar em SP Estadão Conteúdo · há 2 horas
- Quando o presidente eleito toma posse após o segundo turno de 2026? Jovem Pan · há 3 horas