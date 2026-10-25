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A que horas deve sair o resultado da eleição? Veja estimativa

Presidente do TSE estimou o horário para o resultado da votação

Estadão Conteúdo

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Kassio Nunes Marques também afirmou que a eleição ocorre dentro do esperado Antonio Augusto/TSE

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou hoje que historicamente o resultado das eleições é sabido por volta das 20h30 e isso deve se repetir esse ano.

“Historicamente, a gente cria o marco fictício de 20h30, mas fica em torno de 20h30 e 21h. É o que ocorre em praticamente todas as eleições presidenciais”, disse.

Pela manhã, ele visitou o Centro de Divulgação das Eleições (CDE) 2026, acompanhado de advogados das campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo assessoria da Corte, há representantes sete partidos presentes.

“Toda a eficiência da Justiça Eleitoral e a transparência que temos dado nesse processo”, afirmou, se dirigindo aos jornalistas. Ele também afirmou que tudo estava correndo “dentro do esperado”.

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