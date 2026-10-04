Afinal, o ex-presidente Sarney era de direita ou esquerda na política brasileira?

A trajetória do político maranhense ilustra o pragmatismo do centro no Brasil, transitando da base de apoio da ditadura militar à aliança orgânica com governos progressistas.

Para responder se o ex-presidente sarney era de direita ou esquerda, é preciso abandonar a visão engessada da política internacional e compreender o funcionamento do fisiologismo brasileiro. José Sarney não se encaixa perfeitamente em nenhum dos extremos do espectro ideológico. Ele é a encarnação do político de centro, uma figura que pauta suas decisões muito mais pela manutenção da governabilidade e influência do que por cartilhas ideológicas rígidas. Compreender sua trajetória é entender como as oligarquias regionais sobrevivem e ditam as regras do jogo democrático no Brasil, independentemente de quem ocupe a cadeira principal no Palácio do Planalto.

As raízes conservadoras e a ascensão durante o regime militar

A origem política de José Sarney está profundamente ancorada no conservadorismo e nas elites tradicionais do Nordeste. Ele iniciou sua carreira na União Democrática Nacional (UDN), um partido de direita, marcado pelo moralismo e pelo forte antagonismo aos movimentos trabalhistas e de esquerda que ganhavam força na década de 1950. Embora pertencesse à chamada "Bossa Nova" da UDN, uma ala um pouco mais renovadora, seu alinhamento com as pautas conservadoras era evidente.

Com o golpe de 1964 e a instauração do bipartidarismo, Sarney encontrou seu espaço na Aliança Renovadora Nacional (Arena), a legenda oficial de sustentação política da ditadura militar. Foi sob esse guarda-chuva autoritário que ele se consolidou como governador do Maranhão e, posteriormente, senador. Durante os anos de chumbo, ele atuou como um articulador civil do regime, defendendo as pautas do governo militar no Congresso e chegou a presidir o Partido Democrático Social (PDS), o sucessor direto da Arena na fase final da ditadura.

Até o início da década de 1980, classificá-lo como um político de direita, alinhado ao establishment conservador e autoritário, seria a leitura mais precisa. A sua base eleitoral dependia do controle da máquina pública estadual e de um forte apelo ao coronelismo regional, características históricas das frentes conservadoras no interior do país.

A guinada para o centro e a presidência na redemocratização

O cenário mudou drasticamente com a crise econômica do regime militar e a pressão popular pelas Diretas Já. Demonstrando um notável faro para a sobrevivência política, Sarney liderou uma dissidência dentro do PDS em 1984, quando os militares tentaram impor Paulo Maluf como candidato à presidência no colégio eleitoral. Ele rompeu com o governo, ajudou a fundar a Frente Liberal e costurou uma aliança histórica com a oposição moderada.

Para viabilizar a chapa da Aliança Democrática, Sarney filiou-se ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e tornou-se vice de Tancredo Neves. Com a morte trágica de Tancredo antes da posse em 1985, o antigo líder do partido da ditadura assumiu a presidência da República, tendo a missão de conduzir a redemocratização do país. Seu governo (1985-1990) foi um exercício contínuo de equilibrismo político.

Na presidência, Sarney adotou uma postura de centro. Ele precisava acomodar as demandas sociais reprimidas por vinte anos de ditadura e, ao mesmo tempo, acalmar os setores conservadores e as Forças Armadas, que ainda detinham forte poder de veto. A sua gestão foi marcada por planos econômicos heterodoxos, como o Plano Cruzado, e pela promulgação da Constituição de 1988, um documento de forte caráter progressista e social-democrata, que ele sancionou sob forte pressão do Congresso, mesmo discordando de vários de seus dispositivos econômicos.

O domínio do xadrez partidário e a consolidação do fisiologismo

Após deixar a presidência, José Sarney consolidou-se como o grande cacique do PMDB (atual MDB) no Senado Federal, moldando o que hoje conhecemos como o "Centrão". A partir da década de 1990, sua atuação descolou-se de qualquer rótulo ideológico rígido, transformando-se no principal operador da governabilidade no Congresso Nacional. Ele entendeu que, no sistema presidencialista de coalizão do Brasil, o poder real reside no controle das pautas legislativas e na indicação de cargos estratégicos.

O pragmatismo de Sarney ficou evidente em suas alianças subsequentes. Ele foi uma base de apoio fundamental para o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), de centro-direita, ajudando a aprovar reformas econômicas neoliberais. Anos depois, sem qualquer constrangimento, aliou-se organicamente ao Partido dos Trabalhadores, tornando-se um pilar de sustentação para os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos de centro-esquerda.

Essa capacidade de transitar entre projetos opostos revela que a verdadeira ideologia de Sarney é o poder pelo poder. Ele dominou as regras não escritas da política nacional, onde a troca de apoio parlamentar por orçamentos e ministérios substitui o debate programático e as convicções ideológicas. A sobrevivência de seu grupo político dependia de estar sempre ao lado de quem detinha a caneta presidencial, independentemente da cor da bandeira.

Dúvidas frequentes sobre o posicionamento ideológico e o governo Sarney

Por que é difícil classificar José Sarney apenas como direita ou esquerda? A dificuldade ocorre porque a política brasileira é fortemente baseada no fisiologismo e não em doutrinas puras. Sarney tem origens na direita conservadora e apoiou a ditadura militar, mas ao longo de sua vida pública aliou-se a políticos de todos os espectros, incluindo a esquerda sindical, sempre buscando garantir espaço na máquina pública federal e influência para seu grupo regional no Maranhão.

Qual era o partido político de Sarney durante o seu governo? Durante o seu mandato como presidente da República (1985-1990), José Sarney estava filiado ao PMDB (atual MDB). Ele migrou para a legenda pouco antes das eleições indiretas de 1985, exclusivamente para cumprir a exigência legal de pertencer ao mesmo partido da coligação que formou a chapa presidencial com Tancredo Neves.

Como a Constituição de 1988 reflete o perfil político de seu mandato? A chamada Constituição Cidadã foi escrita pelo Congresso Nacional durante o seu governo e reflete o momento de transição do país. Embora o texto final tenha garantido amplos direitos sociais e trabalhistas, características de pautas de esquerda, o governo Sarney atuou nos bastidores junto ao "Centrão" para barrar reformas mais radicais, como a reforma agrária ampla e a limitação excessiva da propriedade privada, equilibrando interesses conservadores.

A análise da vida pública de José Sarney entrega a chave para a compreensão do sistema político brasileiro contemporâneo. A necessidade constante de costurar maiorias parlamentares em um ambiente fragmentado força os chefes do Executivo a cederem espaço para líderes pragmáticos, que operam como fiadores da estabilidade institucional. A resiliência de figuras que dominam o centro político demonstra que, no Brasil, a capacidade de adaptação e a gestão de interesses regionais costumam se sobrepor, de maneira decisiva, a qualquer tentativa de polarização ideológica estrita.