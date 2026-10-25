Alckmin agradece Lula em discurso de vitória: ‘Salvou a democracia pela segunda vez’

Declaração foi feita após chapa de Lula e Alckmin vencer no 2º turno das eleições presidenciais de 2026

O vice-presidente da República reeleito, Geraldo Alckmin (PSB), agradeceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por “salvar a democracia” duas vezes, referindo-se a quando Lula venceu o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022 e neste ano, contra Flávio Bolsonaro (PL).

“Trazer uma palavra, presidente, ao senhor, meu profundo respeito. O senhor, pela segunda vez, salvou a democracia, com humildade e responsabilidade, parabéns presidente”, afirmou Alckmin.

Declaração foi feita durante discurso de vitória da chapa de Lula e Alckmin no 2º turno das eleições presidenciais de 2026.

Ele agradeceu ao povo brasileiro, em especial, a juventude. “Gratidão ao povo generoso, animado. Saudar os jovens, o futuro começa hoje, se chama juventude”, disse Alckmin.

O vice-presidente também agradeceu às mulheres e aos idosos e afirmou que eles fizeram a diferença na votação. “Saudar as mulheres, que fizeram a diferença e aos idosos.

Vitória de Lula

Presidente Lula (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo ao derrotar o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2026. Com a apuração concluída, o petista marcou 51,79% contra 48,21% do senador.

O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a vitória de Lula às 21h08, quando 97% das urnas já haviam sido apuradas. Naquele momento, o petista somava 51,74% dos votos válidos, contra 48,26% de Flávio Bolsonaro.

A vitória é histórica: pela primeira vez desde a redemocratização, em 1989, um candidato que terminou o primeiro turno em segundo lugar conseguiu virar a disputa e ser eleito presidente. Em todas as sete eleições presidenciais anteriores que foram para o segundo turno, o líder da primeira etapa confirmou a vitória na final.⁠

Disputa de 2026 foi a mais apertada da história recente. No primeiro turno, realizado no dia 4 de outubro, Flávio Bolsonaro havia terminado à frente, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. A diferença foi de cerca de 2,2 milhões de votos — a menor já registrada entre os dois primeiros colocados desde a retomada das eleições diretas.

Augusto Cury (Avante) ficou em terceiro, seguido por Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD).