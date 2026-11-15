Alckmin, Haddad, Bolsonaros, Tarcísio e Renan: quem larga na frente para as eleições 2030

Vice ganha força na sucessão de Lula, governador de SP é visto como o nome mais competitivo da direita, mas terá a concorrência de membros da família do ex-presidente; presidente do Missão é o mais forte da "3ª via"

A disputa pelo Palácio do Planalto em 2030 parte de um cenário diferente do de 2026. Reeleito para o quarto mandato, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não pode concorrer a um terceiro consecutivo. A base governista terá de escolher um sucessor, enquanto a direita discute se volta às urnas em torno de um Bolsonaro ou se Tarcísio de Freitas (Republicanos) será o escolhido.

Geraldo Alckmin (PSB) é visto como sucessor natural de Lula. Fernando Haddad (PT) segue entre os principais nomes da base, mas perdeu força após nova derrota em São Paulo. Camilo Santana, Rafael Fonteles e Guilherme Boulos são outros nomes aventados.

Na direita, Tarcísio de Freitas (Republicanos) é visto como o nome mais competitivo, enquanto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já manifestou interesse em concorrer novamente e Michelle Bolsonaro (PL-DF) ganhou espaço com a campanha vitoriosa para o Senado. Entre os nomes da terceira via, Renan Santos (Missão) larga na frente.

Os favoritos para suceder Lula

Alckmin é visto como “sucessor natural”

A lealdade de Geraldo Alckmin a Lula ganhou pontos com o presidente e com dirigentes do PT. O vice integrou as chapas vencedoras de 2022 e 2026 e chega à discussão sobre a sucessão com experiência no Executivo. Governou São Paulo, o estado mais rico do país, por quatro mandatos.

O que mais pesa a seu favor é a capacidade de diálogo com o mercado financeiro. Alckmin é bem recebido nesse meio e visto como um nome capaz de reduzir a tensão política. Para encabeçar a chapa governista em 2030, o vice, que é do PSB, precisaria do apoio do PT.

Alckmin deve acumular novamente a vice-presidência com um ministério. A permanência no Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços é uma possibilidade. Ele também está entre os cotados para assumir a Fazenda.

Haddad perde tração após novo fracasso em SP

Fernando Haddad é um dos nomes mais queridos por Lula. Durante anos, foi preparado para dar continuidade ao projeto político do presidente. A sequência de derrotas eleitorais, porém, reduziu sua força na discussão sobre quem vai liderar o PT em 2030.

Haddad perdeu a eleição presidencial de 2018 para Jair Bolsonaro. Em 2022, levou a disputa pelo governo de São Paulo ao segundo turno e foi derrotado por Tarcísio de Freitas. Em 2026, voltou a enfrentar o governador e perdeu no primeiro turno. Depois da derrota, assumiu a coordenação da campanha de Lula em São Paulo na reta final.

O fato de o ex-prefeito da capital não empolgar o eleitorado petista é um fator a ser considerado. A derrota para Tarcísio era dada como praticamente certa mesmo dentro do PT, mas a avaliação da sigla é que o ex-ministro não conseguiu dar o palanque necessário a Lula no estado com o maior número de eleitores do país.

Haddad deve comandar um ministério no quarto mandato. A pasta ainda está indefinida. A proximidade com Lula ficou evidente depois das eleições, quando o presidente chamou o ex-ministro da Fazenda ao Planalto para discutir medidas econômicas com Dário Durigan, atual titular da pasta.

Camilo e Fonteles ganham moral após virada de Lula

Camilo Santana e Rafael Fonteles ganharam espaço na reta final da campanha de 2026, quando dirigentes mais antigos do PT perderam protagonismo. Lula é grato aos dois pela atuação no segundo turno. Ao lado do deputado André Janones, eles são apontados como os principais responsáveis pela mudança na comunicação e na estratégia da campanha que virou a eleição contra Flávio Bolsonaro.

Senador pelo Ceará e ex-ministro da Educação, Camilo assumiu a coordenação-geral da campanha ao lado de Edinho Silva, presidente do PT, depois que Lula terminou o primeiro turno atrás de Flávio. Também foi um dos porta-vozes da defesa do fim da escala 6×1 e da manutenção dos programas sociais.

Os dois têm a seu favor a boa avaliação de suas gestões estaduais. Camilo governou o Ceará antes de chegar ao Senado. Fonteles foi reeleito no primeiro turno no Piauí, onde também comandou a Secretaria da Fazenda. O governador está entre os cotados para a Fazenda no próximo governo. Ele diz que nunca discutiu com Lula a possibilidade de assumir um cargo federal.

Boulos tenta recuperar espaço com a agenda trabalhista

Guilherme Boulos (PSOL) perdeu espaço na reta final da campanha de Lula. A permanência no PSOL incomoda parte da cúpula petista e pesa nas conversas sobre a sucessão.

A agenda trabalhista é o caminho para Boulos recuperar espaço. O fim da escala 6×1, uma das principais bandeiras do ministro, virou prioridade da campanha de Lula no segundo turno. Boulos já defendia publicamente a redução da jornada e chegou a anunciar que o governo poderia enviar um projeto em regime de urgência caso a discussão não avançasse no Congresso.

Boulos também tem trajetória eleitoral própria. Disputou a Presidência em 2018, concorreu duas vezes à Prefeitura de São Paulo e foi o deputado federal mais votado no estado em 2022, com mais de 1 milhão de votos. Para entrar na disputa pela sucessão com o apoio de Lula, terá de vencer a resistência de parte do PT a um nome de fora do partido ou finalmente se filiar à sigla de Lula.

Os favoritos da direita

Flávio aposta no bolsonarismo raiz para tentar de novo

Flávio perdeu a eleição com 59,8 milhões de votos e já manifestou interesse em concorrer novamente. Depois de ir para os Estados Unidos, contestou o resultado das urnas sem apresentar provas. Na primeira versão de uma carta divulgada após a derrota, chamou-se de “verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Depois, trocou a expressão por “líder do Brasil”.

A Jovem Pan mostrou como essa disputa marcou a campanha de 2026. Na pré-campanha, o “Amigo Flávio” chegou a tirar o sobrenome Bolsonaro de peças de divulgação para buscar eleitores de centro e indecisos.

No primeiro ato oficial, retomou pautas do bolsonarismo raiz, como a redução da maioridade penal. A ida aos EUA e a ofensiva contra o resultado das urnas mostram onde o senador decidiu apostar depois da derrota. Ao elevar o tom, Flávio se coloca como o nome do núcleo mais radical.

Michelle terá Senado como teste para 2030

A primeira campanha de Michelle Bolsonaro surpreendeu até dirigentes do PL. A ex-primeira-dama foi a candidata mais votada ao Senado no Distrito Federal, com 938.496 votos. No partido, foi elogiada pela desenvoltura e pela capacidade de atrair eleitores mais moderados.

Michelle já havia percorrido o país à frente do PL Mulher. Na campanha de 2022, trabalhou para reduzir a rejeição de Jair Bolsonaro entre as mulheres. Hoje, é vista no partido como um nome do bolsonarismo com mais disposição para o diálogo. A atuação no Senado vai pesar na avaliação sobre sua capacidade de levar esse perfil a uma disputa nacional.

Uma candidatura ao Planalto também dependeria de convencer Jair Bolsonaro, que vê a ideia com reservas. Em julho, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o ex-presidente queria que Michelle ganhasse experiência em um mandato antes de disputar um cargo no Executivo.

Tarcísio é visto como favorito

Para parte da direita, Tarcísio de Freitas já deveria ter disputado a Presidência em 2026. Como mostrou a Jovem Pan, o governador chegou a ter um plano pronto para concorrer. Ficou fora da corrida quando Jair Bolsonaro escolheu lançar Flávio.

A reeleição no primeiro turno em São Paulo reforçou a posição de Tarcísio para 2030. O ex-ministro da Infraestrutura reúne popularidade no estado e a imagem de gestor técnico e moderado. É apontado por analistas como um dos favoritos ao Planalto e tem boa interlocução com setores do mercado financeiro que resistem a Lula e têm ressalvas à família Bolsonaro.

A aliança que o reelegeu reuniu mais de dez partidos. Aliados veem na possível permanência de Roberto Carneiro na Secretaria de Relações Institucionais uma forma de manter essas siglas próximas. Essa base partidária é um dos trunfos de Tarcísio para levar o projeto paulista a uma disputa nacional.

Terceira via

Renan Santos larga na frente entre as alternativas

Renan Santos saiu fortalecido de sua primeira eleição presidencial. Recebeu 2,68 milhões de votos, ficou em quarto lugar e superou Ronaldo Caiado e Romeu Zema. O fundador do Movimento Brasil Livre (MBL) encontrou apoio entre eleitores jovens e conseguiu posicionar o Missão como alternativa ao bolsonarismo dentro da direita. No segundo turno, ficou neutro.

O desempenho o coloca à frente dos demais nomes que tentam ocupar esse espaço em 2030. A distância para os dois finalistas ainda é grande. Renan teve 2,24% dos votos válidos, e o Missão elegeu apenas um deputado federal. Na avaliação de analistas, uma ida ao segundo turno continua improvável.

A próxima disputa de Renan pode ser municipal. O presidente do Missão já admitiu conversas para concorrer à Prefeitura de São Paulo em 2028. Uma candidatura na capital seria um teste para a capacidade do partido de ampliar sua base antes de voltar à corrida pelo Planalto.

Tarcísio x Bolsonaro?

Tarcísio já ensaiou movimentos de afastamento do bolsonarismo, mas sempre reafirmou em público sua gratidão a Jair Bolsonaro. A divergência ficou explícita após a derrota de Flávio. Quando o senador contestou a vitória de Lula, o governador disse que era preciso “respeitar o resultado das urnas”.

À frente do governo paulista por mais quatro anos, ele deve observar os movimentos do PL e do eleitorado de direita. Se a família Bolsonaro voltar a fechar o caminho para uma candidatura, a vontade de líderes e congressistas de centro e da direita moderada é que o ex-ministro da Infraestrutura lance uma candidatura própria para concorrer ao Planalto, mesmo se for para concorrer contra um Bolsonaro.

Nos últimos dias, ele se reuniu com dirigentes partidários como Gilberto Kassab (PSD), Ciro Nogueira (PP), Renata Abreu (Podemos) e Baleia Rossi (MDB). As conversas mantêm aberto o diálogo do governador com partidos de centro e de direita após a reeleição em São Paulo.

O governador, no entanto, sabe que a vida política daqueles que se afastam da família Bolsonaro tende a piorar. Por ora, ele pretende se manter alinhado ao ex-presidente.