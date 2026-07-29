Alckmin venceria Flávio Bolsonaro em eventual 2º turno, diz Atlas/Bloomberg

Pesquisa também mostrou Haddad numericamente à frente do senador em outro cenário para segunda volta presidencial

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (29) mostrou que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) venceria o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em eventual segundo turno ao Palácio do Planalto. Também foi testado cenário com o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que aparece numericamente à frente do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o levantamento, Alckmin registra 45,8% de intenções de voto. Flávio tem 42,7%. Outros 11,5% disseram não saber ou que votariam em branco ou nulo.

Já Haddad soma 44,3% contra 43,7% de Flávio. Os brancos, nulos e não sabem representam 12%. Em razão da margem de erro de um ponto percentual, o ex-ministro registra vantagem apenas numérica. Diferente de Alckmin.

De 22 a 27 de julho, o Instituto AtlasIntel entrevistou 5.021 pessoas por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 22 de julho de 2026 com o número BR-08602/2026.