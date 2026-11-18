Governo de São Paulo travou pagamentos e aliados seguram quórum em plenário; Estado afirma que depósito de valores seguem critérios e que cada caso será analisado

Deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) têm pedido maior agilidade no envio de emendas parlamentares voluntárias para os redutos eleitorais. De acordo com os parlamentares, o Palácio dos Bandeirantes deve R$ 1,7 bilhão da rúbrica.

As emendas voluntárias não são impositivas, ou seja, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não é obrigado a pagar, mas elas são usadas como um agrado para a base governista na Alesp. Foi prometido cerca de R$ 20 milhões para cada deputado aliado ao Palácio. Os deputados indicam os valores e as finalidades das emendas, seguindo o critério de rastreabilidade e transparência impostos pelo governo.

De acordo com dados apurados pela Jovem Pan junto ao Portal da Transparência da Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Governo de São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes ainda deve emendas prometidas em 2025. Dos R$ 1,7 bilhão prometidos aos deputados no ano passado, R$ 1,3 bilhão foram pagos. Ainda estão em débito cerca de R$ 290 milhões em valores que ainda não foram empenhados.

Na rúbrica deste ano o cenário é ainda maior. Dos R$ 1,5 bilhão negociados com os parlamentares, apenas R$ 29 milhões foram devidamente pagos. Outros R$ 1,4 bilhão ainda nem chegaram a ser empenhados.

O atraso no pagamento das emendas têm feito a bancada governista na Alesp não dar o quórum necessário para a votação de projetos no plenário da Casa. Há três semanas, os parlamentares tentam votar o projeto que regulamenta a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Sub-bacia Hidrográfica do Jaguari, mas a falta de deputados governistas fez o projeto ser adiado ao menos duas vezes. A proposta volta à análise da Casa na próxima terça-feira (24).

Já na Comissão de Finanças e Orçamento os deputados têm retardo a aprovação das contas do governador de 2025. A tendência é pela aprovação, mas o colegiado ainda não apresentou o quórum necessário para a votação. De acordo com um parlamentar governista, sob reserva, “não há pressa nenhuma em analisar qualquer proposta nesses próximos dias”.

Em nota, o Governo de São Paulo informou que o pagamento de emendas segue critérios técnicos e legais, além da disponibilidade orçamentária e financeira. Por isso, não há um cronograma de pagamentos dos valores. O documento reforça as regras impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de rastreabilidade e transparência das emendas parlamentares, além de informar que analisará cada caso dos valores referentes ao ano de 2025 (leia a nota completa no fim da matéria).

PL e Republicanos têm mais valores em aberto

Entre os partidos da base, o PL é o que tem o maior valor em aberto em emendas voluntárias. Ao todo, cerca de R$ 420 milhões em valores estão devidos pelo governo estadual.

Das emendas de 2025, deputados do partido ainda aguardam o pagamento de R$ 54 milhões. Já dos valores prometidos para este ano, cerca de R$ 365 milhões ainda estão em aberto. O partido do presidente da Casa, André do Prado, tem a maior bancada no legislativo.

Em seguida vem o Republicanos, partido do próprio governador. Segundo o Portal da Transparência, os parlamentares da legenda têm R$ 227 milhões em emendas para receber.

Veja os valores devidos para cada partido*

PL – R$ 420 milhões

Republicanos – R$ 227 milhões

PSD – R$ 209 milhões

União Brasil – R$ 150 milhões

MDB – R$ 124 milhões

Podemos – R$ 58 milhões

Progressistas – R$ 39 milhões

PSDB-Cidadania – R$ 45 milhões

*Considerando apenas a base governista

Leia a nota completa do governo de São Paulo

O Governo de São Paulo esclarece que as indicações parlamentares são analisadas individualmente e que sua execução depende do cumprimento de requisitos legais e técnicos, além da disponibilidade orçamentária e financeira. Por isso, não há um calendário único de pagamento aplicável indistintamente a todas as indicações.

As exigências de transparência e rastreabilidade dos recursos públicos, especialmente aquelas decorrentes de decisões do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF nº 854, exigiram ajustes nos procedimentos e no Portal da Transparência, o que pode impactar os prazos de análise das solicitações.

A Secretaria de Governo e Relações Institucionais (SGRI) mantém interlocução institucional com parlamentares e órgãos responsáveis pela execução, para acompanhar as demandas e orientar seus encaminhamentos.

Eventuais pendências de 2025, assim como registros classificados como “Não Informado” no Portal da Transparência, devem ser verificados caso a caso.