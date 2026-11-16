Presidente quer ministro de sua confiança e com boa aceitação no mercado; Alckmin e Fonteles estão entre os cotados, mas decisão está longe de ser tomada

Integrantes da base do governo ouvidos pela Jovem Pan avaliam como remota a chance de o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O nome do ex-ministro circula nos bastidores em meio às articulações para a montagem da nova equipe.

Na avaliação desses aliados, a resistência do mercado financeiro a Mercadante pesaria na escolha. Se fosse nomeado, ele teria dificuldade para conquistar a confiança da Faria Lima antes mesmo de anunciar as primeiras medidas à frente da pasta.

Lula ainda não tomou uma decisão sobre o comando da Fazenda. Segundo apurou a Jovem Pan, o presidente procura alguém com boa aceitação no mercado financeiro. Entre os cotados estão o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT). Alckmin tem trânsito no mercado. Fonteles, que já comandou a Secretaria da Fazenda do Piauí, afirmou publicamente que nunca discutiu com Lula a possibilidade de assumir um cargo no próximo governo.

Alas mais liberais da base governista e do Centrão defendem a indicação de um nome de fora da política, de preferência um economista. A tendência, segundo interlocutores ouvidos pela reportagem, é que Lula escolha alguém de sua confiança.

Em nota, Mercadante afirmou que espera continuar no BNDES. “Não estou disputando nenhum cargo e não tenho a pretensão de assumir nenhum ministério. Evidentemente, estou à disposição do presidente Lula, mas minha expectativa é permanecer no BNDES e seguir contribuindo com a equipe econômica daqui”, disse. “Evidentemente, estou à disposição do presidente Lulaz

Ajuste fiscal divide a base de Lula

O próximo ministro da Fazenda assumirá em um cenário de juros elevados e aumento da dívida pública. A dívida bruta chegou a 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em setembro, ante 71,7% no fim de 2022. Em pronunciamento no dia 8 de novembro, Lula disse que a trajetória da dívida e os juros altos o preocupam e reafirmou o compromisso com a responsabilidade fiscal, a manutenção das políticas sociais e a ampliação dos investimentos.

O desafio de Lula é conciliar a expectativa do mercado por cortes de gastos com a pressão de setores da base que ajudaram a reelegê-lo e temem a perda de recursos para saúde, educação e programas sociais. A direção nacional do PT aprovou uma resolução de apoio ao pacote fiscal do governo. Parlamentares do próprio partido e do PSOL questionaram o impacto das medidas e apresentaram propostas para elevar a tributação sobre grandes fortunas, rendimentos de aplicações financeiras e dividendos.

O Senado aprovou o texto-base do pacote por 45 votos a 31 na quinta-feira (12). A proposta reduz de 2,5% para 2% o limite de crescimento das despesas federais acima da inflação quando forem acionados os mecanismos de contenção fiscal. O governo estima um impacto de até R$ 60 bilhões nas contas públicas em 2027. Os senadores ainda precisam analisar quatro destaques antes de enviar o texto à Câmara.

Centrão disputa ministérios com maior orçamento

A Fazenda está fora da lista de pastas que a cúpula do governo considera negociáveis com o Centrão. MDB, PSD, Republicanos e a federação formada por União Brasil e PP disputam sobretudo Saúde, Educação e Justiça. O Ministério do Desenvolvimento Social também está em discussão. Os partidos buscam pastas com orçamento e capacidade de investimento, enquanto o PT trabalha para manter espaço na Esplanada.

O presidente do PT, Edinho Silva, conduz as conversas com as siglas. O governo busca apoio para votar projetos prioritários no Congresso que toma posse em fevereiro. O PL terá a maior bancada da Câmara, com 121 deputados, e ocupará 28 das 81 cadeiras do Senado. Nas negociações, o PT também defende que o Executivo tenha mais participação nas decisões sobre as emendas parlamentares destinadas aos ministérios.