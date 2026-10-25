Allyson Bezerra x Cadu de Lula: acompanhe o 2º turno para governador no Rio Grande do Norte
Allyson Bezerra (União) e Cadu de Lula (PT) disputam o segundo turno para o governo no Rio Grande do Norte nas Eleições 2026. A votação decisiva está marcada para 25 de outubro.
A Jovem Pan acompanha a apuração e a atualização dos votos durante a definição do novo governador.
Para acompanhar a apuração do segundo turno para governador no Rio Grande do Norte, clique aqui.
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