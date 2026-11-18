Além do diretor-geral da PF, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, também comparecerá na Casa Alta

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, prestará esclarecimentos nesta quarta-feira (18) ao Senado Federal sobre o afastamento de dois delegados responsáveis pelas investigações do caso do Banco Master. Além do líder da corporação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, também comparecerá à Casa Alta. As informações foram divulgadas pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), nas redes sociais.

Os dois delegados afastados também foram convidados para comparecer ao Senado. Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lope participaram da elaboração dos primeiros relatórios sobre conversas de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, que mencionavam ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Andrei também deverá esclarecer o pedido de reformulação desses documentos.

Está confirmada a presença do ministro da Justiça e do diretor geral da PF na sessão conjunta da CCJ e CSP do Senado, onde prestarão esclarecimentos sobre a possível interferência política nas investigações do caso Master, especialmente no tocante às relações entre Daniel Vorcaro… — Alessandro Vieira (@_AlessandroSE) November 18, 2026

A audiência conjunta das comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública que receberá Andrei Rodrigues foi proposta por Vieira. O parlamentar quer explicações sobre o afastamento dos dois delegados da PF.

A sessão conjunta será conduzida pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Otto Alencar (PSD-BA). Já a Comissão de Segurança Pública é presidida pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que fugiu do Brasil após perder as eleições para o presidente Lula (PT).

O afastamento dos delegados ocorreu em meio a divergências sobre o conteúdo dos documentos. Segundo a direção da PF, os investigadores teriam descumprido orientações internas e extrapolado a determinação do ministro Edson Fachin, do STF, que havia solicitado relatórios de caráter informativo, sem atribuição de possíveis crimes a ministros da Corte.

Andrei Rodrigues justificou a decisão com uma quebra na relação de confiança com os delegados. A Polícia Federal afirma que a mudança teve caráter administrativo. Os investigadores perderam os cargos de chefia, mas continuam nos quadros da corporação.

A decisão provocou questionamentos sobre uma possível interferência na condução técnica das investigações. Alessandro Vieira quer esclarecer se houve interferência política e por que os relatórios originais foram substituídos.