Andrei nega racha na PF e diz ser alvo de ataques que não o intimidam

Discurso do diretor-geral do órgão aconteceu durante cerimônia em comemoração ao dia do Policial Federal

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, negou nesta segunda-feira (16) que a corporação esteja rachada e afirmou que os ataques a ele e à instituição têm como motivo a “cobiça a cargos estratégicos”. A fala do chefe do órgão de segurança aconteceu durante uma cerimônia em comemoração ao dia do Policial Federal.

“Não há crise, racha interno, muito menos perda de autonomia na Polícia Federal. Somos mais de 16 mil servidores, espalhados em mais de 100 unidades da Polícia Federal, trabalhando por um bem comum” Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF

Em outra parte do discurso, Andrei disse que não arredará “um milímetro da intransigente defesa da Constituição e das leis, assim como da defesa das prerrogativas de cada cargo e função desta casa, inclusive do diretor-geral”.

O diretor do órgão também afirmou que irá defender as prerrogativas dos cargos da PF e citou a hierarquia, disciplina e responsabilidade funcional.

“A hierarquia e a disciplina são princípios inafastáveis, assim como a autonomia técnica e a responsabilidade funcional. Uma sem a outra não funciona”, completou Andrei.

Crise na PF após afastamento de delegados

Ao negar a existência de crise ou de racha na Polícia Federal, Andrei não especificou a quais episódios se referia. Nos bastidores, a instituição enfrenta um atrito entre a atual cúpula e delegados que atuavam em investigações envolvendo integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e o ex-dono do Banco Master Daniel Vorcaro.

A tensão se intensificou após o afastamento dos delegados Daniel Cola e Wedson Cajé, que ocupavam cargos de chefia na área de combate à corrupção. Os dois haviam elaborado relatórios de inteligência que reuniam menções e apuravam possíveis relações entre ministros do STF — como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques — e Vorcaro.

A direção-geral determinou que os documentos fossem refeitos e individualizados. A cúpula da PF considera que os relatórios foram produzidos de maneira inadequada e aponta uma possível quebra de confiança em relação aos delegados. Oficialmente, a substituição foi tratada como uma decisão administrativa que não comprometeria o andamento das investigações.

As mudanças provocaram reação da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), que publicou notas de repúdio contra os afastamentos. A entidade criticou a postura da atual direção e afirmou que as decisões contrariam princípios históricos da instituição, especialmente o respeito à autonomia dos delegados responsáveis pela condução dos inquéritos.

Em meio ao desgaste, Andrei Rodrigues deixou a ADPF após 24 anos de filiação.