O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, não deve comparecer à audiência marcada para esta quarta-feira (18) no Senado Federal. Pelo menos essa é a expectativa de fontes ouvidas pela reportagem. O diretor foi convidado a prestar esclarecimentos sobre o afastamento de dois delegados que atuavam nas investigações do Banco Master e a reformulação de relatórios com menções a ministros do Supremo Tribunal Federal.



A ausência seria para evitar um confronto e um possível desgaste político com parlamentares da oposição. Outro motivo seria o entendimento de que o convite aprovado pelas comissões não tem caráter obrigatório, diferentemente de uma convocação. Também foram convidados o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, os dois delegados afastados e Edvandir Felix de Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal.



A audiência conjunta das comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública foi proposta pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). O parlamentar quer explicações sobre a saída dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes de cargos de chefia na Polícia Federal. Os dois participaram da elaboração dos primeiros relatórios sobre conversas de Daniel Vorcaro que mencionavam integrantes do STF.



O afastamento ocorreu em meio a divergências sobre o conteúdo dos documentos. Segundo a direção da PF, os investigadores teriam descumprido orientações internas e extrapolado a determinação do ministro Edson Fachin, que havia solicitado relatórios de caráter informativo, sem atribuição de possíveis crimes a ministros da Corte.



Andrei Rodrigues justificou a decisão com uma quebra na relação de confiança com os delegados. A Polícia Federal afirma que a mudança teve caráter administrativo. Os investigadores perderam os cargos de chefia, mas continuam nos quadros da corporação.



A decisão provocou questionamentos sobre uma possível interferência na condução técnica das investigações. Alessandro Vieira quer esclarecer se houve interferência política e por que os relatórios originais foram substituídos.

Encontro com Fachin

Apesar da tendência de não comparecer ao Senado, Andrei Rodrigues tem uma reunião prevista para esta quarta-feira com o presidente do STF, Edson Fachin. O diretor-geral deve entregar pessoalmente os novos relatórios da Polícia Federal, elaborados após a substituição dos investigadores.



Os documentos reúnem referências a ministros do Supremo encontradas nos celulares de Daniel Vorcaro. A reformulação ocorreu depois que a direção da PF avaliou que os primeiros relatórios ultrapassaram o caráter informativo solicitado por Fachin. A expectativa é que os novos documentos detalhem o contexto das conversas, sem antecipar conclusões sobre eventuais responsabilidades dos magistrados.



A entrega ocorre em meio à crise institucional envolvendo a Polícia Federal, o Supremo e o Congresso. O conteúdo dos relatórios e os esclarecimentos sobre o afastamento dos delegados devem orientar os próximos desdobramentos do caso.