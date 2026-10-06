Aos 91 anos, Luiza Erundina se torna a deputada estadual mais idosa a ser eleita

A ex-prefeita da capital paulista recebeu 169.567 votos e ficou na 13ª colocação entre os candidatos mais votados para o Legislativo estadual

Chegada de Erundina à Alesp marca mais um capítulo de uma trajetória política iniciada há décadas

Aos 91 anos, Luiza Erundina (PSOL) fará história na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) ao assumir, em 2027, como a deputada estadual mais idosa já eleita para a Casa. A ex-prefeita da capital paulista recebeu 169.567 votos e ficou na 13ª colocação entre os candidatos mais votados para o Legislativo estadual.

Após a confirmação da eleição, Erundina agradeceu aos eleitores e apoiadores e reforçou que pretende atuar na Assembleia em defesa da população e da democracia. “Muito obrigada, São Paulo. Nos vemos na Alesp em defesa do povo e da democracia. O soberano é o povo”, declarou.

A chegada de Erundina à Alesp marca mais um capítulo de uma trajetória política iniciada há décadas. Ela se tornou a primeira mulher a comandar a Prefeitura de São Paulo, entre 1989 e 1993. Antes disso, exerceu o mandato de deputada estadual entre 1987 e 1988. Depois de deixar a prefeitura, foi eleita deputada federal por sete mandatos.

Os dez deputados estaduais mais velhos eleitos

Além de Erundina, outros parlamentares com mais de 70 anos foram eleitos ou reeleitos para assembleias legislativas em diferentes Estados.

Luiza Erundina (PSOL), 91 anos – eleita em São Paulo com 169.567 votos

Zé Teixeira (PL), 86 anos – reeleito no Mato Grosso do Sul com 54.080 votos

Eduardo Suplicy (PT), 85 anos – reeleito em São Paulo com 654 627 votos

Londres Machado (PP), 84 anos – reeleito no Mato Grosso do Sul com 33.581 votos

Luiz Paulo (PSD), 80 anos – reeleito no Rio de Janeiro com 43 720 votos

José Esmeraldo (União Brasil), 80 anos – reeleito no Espírito Santo com 20.394 votos

André Puccinelli (MDB), 78 anos – eleito no Mato Grosso do Sul com 40.602 votos

Paulo Mac Donald (PP), 77 anos – eleito no Paraná com 45.276 votos

Zeca do PT (PT), 76 anos – reeleito no Mato Grosso do Sul com 42 714 votos

Adjuto Afonso (União Brasil), 74 anos – reeleito no Amazonas com 37.983 votos

Quem é Luiza Erundina?

Natural de Uiraúna, no Sertão da Paraíba, Erundina nasceu em 30 de novembro de 1934. Formada em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), também concluiu mestrado em Ciências Sociais em São Paulo. Na década de 1970, mudou-se para a capital paulista em meio à perseguição política relacionada à sua atuação na militância de oposição ao regime militar.

Para a candidatura à Alesp, Erundina apresentou seis eixos de atuação, sendo eles: Transporte e Tarifa Zero; direitos das mulheres, crianças e adolescentes; democratização da comunicação; participação popular e controle social; Memória, Verdade, Justiça e Direitos Humanos; e justiça social e políticas públicas universais.

Com a eleição, Erundina ultrapassa Eduardo Suplicy (PT), de 85 anos, que até então ocupava o posto de parlamentar mais velho da Alesp. Os dois estarão juntos na próxima legislatura. Suplicy foi reeleito com 654.627 votos.

Da mais velha à mais jovem

Ao lado de Erundina, de 91 anos, estará Eduarda Campopiano (PL), de 23 anos, apontada como a candidata mais votada desta eleição para o cargo em São Paulo, com 1.956.238 votos.

Campopiano já foi eleita vereadora de Praia Grande, no litoral paulista, em 2024, quando recebeu 3.583 votos. Aos 21 anos, tornou-se a parlamentar mais jovem da Câmara Municipal da cidade ao assumir o mandato.