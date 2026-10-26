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Política

Apoiador de Flávio, Caiado reconhece vitória de Lula: ‘Nos curvamos à decisão da maioria’

Ex-governador havia declarado apoio ao senador

Estadão Conteúdo

Ronaldo Caiado
Ronaldo Caiado Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) reconheceu a vitória do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na eleição presidencial do domingo, 25. Durante a campanha, Caiado havia declarado apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL), depois de ter ficado em quinto lugar no primeiro turno.

No domingo, após a conclusão da apuração, o ex-governador disse que acreditava na capacidade de Flávio de promover uma renovação no governo.

“Esse é o ponto para que todos nós lutamos favoravelmente, mas como democratas que somos, nos curvamos à decisão da maioria e da apuração. Essa sempre foi a nossa característica”, disse, em coletiva de imprensa depois dos resultados.

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