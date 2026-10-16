Apoiadores de Lula fazem panelaço durante entrevista de Flávio Bolsonaro
A entrevista do candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, à TV Globo foi acompanhada por panelaços em diversas cidades do país. Os atos foram convocados pelas redes sociais e impulsionados pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), que tem colaborado com a estratégia digital do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Na cidade de São Paulo, há relatos de manifestações nos seguintes bairros: Barra Funda, Butantã, Ipiranga, Jabaquara, Paraíso, Perdizes, Pinheiros, Pompeia, República, Saúde, Vila Andrade, Vila Madalena, Vila Mariana e Vila Sônia. Há atos também nas cidades de Santos e São José dos Campos.
No Rio de Janeiro, os atos ocorrem no Andaraí, Botafogo, Flamengo, Laranjeiras, Recreio dos Bandeirantes, Santa Teresa e Tijuca.
Em Brasília, há manifestações na Asa Norte. Em Belo Horizonte, no Centro e no Caiçara. Em Salvador, em Amaralina, Barra, Caminho das Árvores, Pituba e Rio Vermelho.
Assuntos
continue lendo
- Flávio diz que leis trabalhistas ‘estão garantidas’ e fala sobre 6×1: ‘Votei conforme ouvi nas ruas’ Jovem Pan · há 57 minutos
- Flávio Bolsonaro diz ter ‘desapego ao poder’ ao falar sobre fim da reeleição Jovem Pan · há 58 minutos
- Flávio descarta Eduardo como chanceler e diz que cargo para Bolsonaro não está no radar Jovem Pan · há 2 horas
- PF pede mais 90 dias para investigar financiamento de Dark Horse por Vorcaro Matheus Alleoni · há 4 horas