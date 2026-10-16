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Política

Apoiadores de Lula fazem panelaço durante entrevista de Flávio Bolsonaro

O ato convocado pelas redes sociais foi impulsionado por André Janones

Estadão Conteúdo

Panelaço contra Flávio Bolsonaro
Panelaço contra Flávio Bolsonaro Reprodução/X @princesade_Oyo

A entrevista do candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, à TV Globo foi acompanhada por panelaços em diversas cidades do país. Os atos foram convocados pelas redes sociais e impulsionados pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), que tem colaborado com a estratégia digital do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na cidade de São Paulo, há relatos de manifestações nos seguintes bairros: Barra Funda, Butantã, Ipiranga, Jabaquara, Paraíso, Perdizes, Pinheiros, Pompeia, República, Saúde, Vila Andrade, Vila Madalena, Vila Mariana e Vila Sônia. Há atos também nas cidades de Santos e São José dos Campos.

No Rio de Janeiro, os atos ocorrem no Andaraí, Botafogo, Flamengo, Laranjeiras, Recreio dos Bandeirantes, Santa Teresa e Tijuca.

Em Brasília, há manifestações na Asa Norte. Em Belo Horizonte, no Centro e no Caiçara. Em Salvador, em Amaralina, Barra, Caminho das Árvores, Pituba e Rio Vermelho.

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