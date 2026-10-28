Após reconhecer resultado da eleição, PL não se manifesta sobre carta de Flávio
O PL preferiu não se posicionar sobre a carta em que seu candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) se autoproclamou “presidente eleito do Brasil”. Questionado pela reportagem sobre o tema, o partido afirmou que ainda não tinha um posicionamento. Na segunda-feira (26) a sigla reconheceu o resultado da eleição.
A Jovem Pan apurou com fontes do PL que o partido não que tinha conhecimento sobre a manifestação e divulgação da carta de Flávio Bolsonaro.
Mais cedo, Flávio publicou uma declaração em se apresentava como presidente eleito. Pouco depois, no entanto, recuou e alterou o conteúdo para “líder do Brasil”.
A primeira versão chegou a ser publicada em suas redes sociais e, antes, havia sido divulgada por um aliado, o influenciador digital Paulo Figueiredo. A postagem foi apagada e respostada.
O documento já havia passado por uma alteração. Antes, a carta trazia um brasão escrito “Estados Unidos do Brazil”, nome adotado após a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Depois, Figueiredo enviou outra versão, com o brasão “República Federativa do Brasil”, nome atual do Brasil.
*Com informações do Estadão Conteúdo
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