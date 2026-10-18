Apresentadora grita após plateia atrapalhar considerações de Lula em debate
Durante o debate presidencial neste domingo (18) realizado pela TV Band, a âncora Adriana Araújo teve que pedir repetidas vezes que a plateia presente não se manifestasse durante as considerações finais do candidato Lula (PT).
Apoiadores de Lula reclamaram que o candidato Flávio Bolsonaro (PL) estaria aparecendo atrás do presidente enquanto ele fazia suas considerações finais.
Adriana Araújo teve que gritar e pedir silêncio diversas vezes. O tempo de Lula foi recomeçado e ele fez suas considerações sem intercorrências.
Porém, durante a fala de Flávio Bolsonaro, novas manifestações foram ouvidas da plateia e Flávio parou suas considerações finais. Eduardo Oinegue, o outro âncora, pediu novamente silêncio para que a plateia ficasse em silêncio.
A fala foi retomada e o debate foi encerrado, com ambas os apoiadores gritando palavras para os candidatos durante o encerramento.
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