Mandatário brasileiro adicionou Madri em sua viagem internacional de última hora e se reuniu com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adicionou uma parada de última hora na Espanha, depois de uma viagem para Turquia e para as Filipinas. A ida do presidente para Madrid tinha como objetivo um encontro com o primeiro-ministro espanhol, que está em campanha eleitoral em busca de uma reeleição. As eleições geria na Espanha estão marcadas para o dia 29 de novembro, e, segundo as pesquisas eleitorais, o PSOE, partido de Sanchéz, aparece em segundo, atrás do PP, partido do candidato de direita Alberto Feijóo.

Por meio das rede sociais, o presidente disse que o encontro foi produtivo e que na reunião eles trataram da conjuntura política e econômica mundial.

“Reforçamos a importância de combater o discurso de ódio e desinformação da extrema-direita e de promover uma agenda de inclusão social que fortaleça a democracia no mundo, na qual as eleições na América Latina e Europa jogam um papel central.”, escreveu Lula.

Já Sánchez, que disse ser sempre um prazer receber Lula na Espanha, destacou que os dois países estão unidos em defesa da democracia e coesão social social frente à involução.

Hoy he conversado con mi amigo @LulaOficial sobre una lección que nos dejó su victoria en Brasil: cuando la izquierda cree en sus posibilidades y se moviliza, gana.



Frente a la involución, movilización. 🇪🇸🇧🇷 pic.twitter.com/kheTtAak9E — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 16, 2026

A vista de Lula à Sánchez tinha sido antecipada pela CNN e confirmada pela Jovem Pan. Havia uma expectativa que Lula participasse de um ato de campanha eleitoral na UGT, sindicato geral dos trabalhadores, entretanto, fontes ouvidas pela Jovem Pan, disseram que a presença de Lula nunca esteve em pauta.

Lula chegou a Madrid por volta das 00h de segunda-feira (16). Na chegada ao hotel, não atendeu a imprensa. Em sua comitiva, estavam presentes, o deputado André Janones (Rede-MG), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o ministro do Desenvolvimento,Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Fernando Elias, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveria de Oliveira, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, e a primeira-dama, Janja.

Encontro com Sánchez

Nesta segunda-feira (16), Lula se reuniu pela manhã com Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha. Na saída do hotel para o encontro, o presidente foi recepcionado por apoiadores que o esperavam.

O Presidente Lula em Espanha! Agenda internacional finaliza com excelencia: traz na mala acordos de investimentos para o desenvolvimento sustentável do Brasil. pic.twitter.com/hHoeNpYv5y — Margarita VictoriaRodríguez (@Margari30221393) November 16, 2026

O encontro com Sánchez foi dividido em duas partes: uma reunião às 11h (7h em Brasília) entre os líderes, e às 11h30 (7h em Brasília) uma reunião ampliada, contando com a presença dos ministros. Os encontros foram às portas fechadas, a imprensa só teve acesso aos três primeiros minutos entre Lula e Sánchez na chegada do líder brasileiro ao Palácio de Moncloa.

Confira o posicionamento de Lula

Tive uma produtiva reunião com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, na manhã desta segunda-feira (16), no Palácio da Moncloa, em Madri.

Tratamos da agenda bilateral e da conjuntura política e econômica mundial. Reforçamos a importância de combater o discurso de ódio e desinformação da extrema-direita e de promover uma agenda de inclusão social que fortaleça a democracia no mundo, na qual as eleições na América Latina e Europa jogam um papel central.

Ressaltamos o posicionamento em defesa do multilateralismo e da necessidade da reforma do Conselho de Segurança da ONU, que ficou ainda mais evidente com a inoperância do órgão frente o avanço dos conflitos armados na Ucrânia e no Oriente Médio.

Discutimos ainda a sucessão na secretaria-geral da ONU. O presidente espanhol reforçou o apoio a uma candidatura latino-americana.

Relatei a nossa participação na COP 31, em Antália, na Turquia, e na ASEAN, em Manila, Filipinas. Citei o amplo apoio internacional ao Fundo Florestas para Sempre (TFFF), bem como a apresentação pelo Brasil dos mapas do caminho para zerar o desmatamento e promover a transição para o fim do uso de combustíveis fósseis.

O presidente Sánchez mencionou iniciativas internacionais em que Brasil e Espanha atuam conjuntamente, como a Aliança Global contra a fome, o painel contra a desigualdade da ONU e a tributação dos super-ricos.

Hoje, em Madri, no Palácio da Moncloa, tive uma reunião com o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez.



Um encontro importante para reafirmar os laços históricos de amizade entre Brasil e Espanha e fortalecer nossa parceria em temas estratégicos da agenda internacional.… pic.twitter.com/ZjnlAJDcM4 — Lula (@LulaOficial) November 16, 2026

Após a reunião com Sánchez, Lula decolou da capital espanhola por volta das 14h40, partindo para Cabo Verde, onde se reuniu com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, reeleito no domingo, 15 de novembro. O mandatário deve chegar ainda nesta segunda-feira ao Brasil, onde, a partir de terça, volta a cumprir os compromissos nacionais.