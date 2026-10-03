Atlas: Alan Rick tem 41,9% e Mailza Assis, 34%, na disputa pelo Acre

Senador abre vantagem de 7,9 pontos no primeiro turno; simulação de segundo turno aponta 47,8% a 41,5%

O senador Alan Rick (Republicanos) tem 41,9% das intenções de voto para o governo do Acre, enquanto Mailza Assis (PP) aparece com 34%, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado (3). A diferença entre os dois é de 7,9 pontos percentuais.

Thor Dantas (PSB) aparece na sequência, com 10,3%, seguido por Tião Bocalom (PSDB), com 8,3%, e Dr. Luisinho (Agir), com 1,8%. Eudo Raffael (PCB) não pontuou. Votos em branco ou nulo somam 2,6%, e 0,9% dos entrevistados não soube responder.

Considerando apenas os votos válidos, Alan Rick tem 43,5%, Mailza Assis registra 35,3%, Thor Dantas aparece com 10,7%, Tião Bocalom tem 8,6% e Dr. Luisinho, 1,9%.

Em um eventual segundo turno entre os dois primeiros colocados, Alan Rick registra 47,8% das intenções de voto, contra 41,5% de Mailza. Entre os votos válidos, o placar é de 53,5% a 46,5%.

A pesquisa ouviu 836 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números AC-00679/2026 e BR-02212/2026.