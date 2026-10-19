Atlas/Bloomberg: Desaprovação de Lula oscila para 52,3% e aprovação vai a 46,2%

Levantamento mostra que índices de avaliação do atual presidente variaram dentro da margem de erro na última semana

Plenário do Senado Federal durante sessão solene destinada à promulgação das Emendas Constitucionais nos. 140 e 141 de 2026, referentes, respectivamente, à Proposta de Emenda à Constituição nº 14 de 2021, que "altera os arts. 40, 198 e 201 da Constituição Federal para estabelecer o direito à aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, bem como para determinar a regularização do vínculo funcional desses agentes; e dá outras providências"; e à Proposta de Emenda à Constituição nº 221 de 2019, que "altera o art. 7º da Constituição Federal para reduzir a duração máxima semanal do trabalho e prever 2 (dois) dias de repouso semanal remunerado, sem qualquer redução salarial". Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva em discurso.

A pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada nesta segunda-feira (19), aponta que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem seu desempenho desaprovado por 52,3% dos brasileiros. A aprovação da gestão petista marca 46,2%, enquanto o grupo de eleitores que não souberam avaliar soma 1,5%.

Oscilação positiva

Na comparação com o levantamento anterior, finalizado no último dia 8 de outubro, a aprovação do presidente oscilou de 45% para 46,2%. O movimento registrado pelo instituto ocorreu dentro da margem de erro de um ponto percentual.

No mesmo período, a desaprovação geral do mandato do petista apresentou leve recuo, passando de 53% para 52,3%. O índice daqueles que não souberam responder variou de 2% no início de outubro para o atual patamar de 1,5%.

Mulheres e nordestinos

Os dados demográficos detalham que a base de apoio do governo está ancorada no eleitorado feminino, onde a aprovação chega a 58,8%. Regionalmente, o Nordeste segue como principal alicerce da gestão federal, com 62,1% de avaliação positiva.

Em contrapartida, os maiores índices de desaprovação se concentram no eleitorado masculino, marcando 66,4%. Segmentos religiosos também demonstram forte resistência ao governo federal, com a avaliação negativa atingindo 72,8% entre os evangélicos.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 4.998 eleitores entre 13 e 18 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-02418/2026.