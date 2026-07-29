Atlas/Bloomberg: Flávio é rejeitado por 52,9%; Lula, por 48,4%

Pesquisa mostrou que o senador e o chefe do Executivo enfrentam maior resistência do eleitorado entre os nomes que disputarão o Palácio do Planalto

Eleição de Flávio é mais temida do que retorno de Lula ao Planalto

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (29) mostrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é o mais rejeitado entre os candidatos ao Palácio do Planalto, com 52,9%. A poucos dias de oficializar a disputa à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 49,4%.

Na sequência, aparecem:

Renan Santos (Missão): 38%;

38%; Romeu Zema (Novo): 37,7%;

37,7%; Ronaldo Caiado (PSD): 33,3%.

Perguntados sobre o cenário que causa mais “medo” ou “preocupação”, 46,6% dos entrevistados responderam ser a eleição de Flávio. Outros 44,6% disseram ser o retorno de Lula ao Planalto. Para 8,7%, ambos os contextos causam preocupação.

Comparado com a rodada de junho, o temor com a eleição de Flávio caiu. Antes, o cenário causava preocupação para 48,4%. Na mesma pesquisa, um eventual quarto mandato de Lula gerava medo em 42,4% dos entrevistados.

De 22 a 27 de julho, o Instituto AtlasIntel entrevistou 5.021 pessoas por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 22 de julho de 2026 com o número BR-08602/2026.