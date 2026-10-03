Atlas/Bloomberg: Lula tem 47,6% e Flávio, 47,4%, no 2º turno

Candidatos estão empatados dentro da margem de erro; entre os votos válidos, presidente registra 50,1% e adversário, 49,9%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47,6% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), que registra 47,4%, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada neste sábado (3). Os candidatos estão empatados dentro da margem de erro de um ponto percentual.

A diferença entre os dois é de 0,2 ponto percentual. No levantamento anterior, divulgado em 29 de setembro, Lula tinha 47,6% e Flávio, 47,7%. O presidente manteve o percentual, enquanto o adversário oscilou 0,3 ponto para baixo.

Entre os entrevistados, 5% declararam voto em branco, nulo ou não souberam responder.

Considerando apenas os votos válidos, Lula aparece com 50,1% e Flávio Bolsonaro, com 49,9%. Na pesquisa anterior, os dois registravam 50% cada nesse recorte.

A AtlasIntel/Bloomberg ouviu 4.945 pessoas entre 27 de setembro e 2 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00999/2026.