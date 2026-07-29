Atlas/Bloomberg: Lula lidera com 49,2% contra 42,9% de Flávio em eventual 2º turno

Pesquisa da Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (29) mostrou que em um eventual 2º turno da eleições presidênciais em outubro, o presidente Lula (PT) venceria com 49,2% dos votos contra 42,9% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Outros 7,9% somam os que ainda não sabem e os votos em branco ou nulo.

Segundo a pesquisa, Lula também supera os outros candidatos nos cenários de um eventual 2º turno. Contra Ronaldo Caiado (PSD), o petista vence com 48,2% contra 38,9%. Entre o atual presidente e Romeu Zema (Novo), o ex-governador de Minas Gerais perde com 39,6% contra 48,6%. Renan Santos (Missão) soma 30,2% e Lula tem 47,6%, os que não sabem, brancos ou nulos, porém, somam 22,2% nesta disputa.

Entre Lula e Michelle Bolsonaro, ele tem 48,8% dos votos e a ex-primeira-dama 42,5%. Já em um embate direto entre o atual presidente e Jair Bolsonaro, Lula leva com 49,2% contra 43,9% do ex-presdente.

Já em um segundo turno sem Lula, entre Geraldo Alckmin (PSB) e Flávio, o atual vice-presidente ganharia com 45,8% contra 42,7% do senador. Entre Fernando Haddad (PT) e o pré-candidato do PL, os dois empatariam tecnicamente com o Haddad numericamente à frente em 44,3% e Flávio 43,7%.

De 22 a 27 de julho, o Instituto AtlasIntel entrevistou 5.021 pessoas por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-08602/2026.