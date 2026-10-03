Atlas: Fábio tem 45,2% e Valmir, 39,7%, na disputa em Sergipe

Diferença é de 5,5 pontos percentuais no primeiro turno; confronto direto tem 47,8% a 46%

Fábio (PSD) lidera a disputa pelo governo de Sergipe com 45,2% das intenções de voto, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado (3). Valmir de Francisquinho (Republicanos) aparece com 39,7%, uma diferença de 5,5 pontos percentuais.

Ricardo Marques (PL) registra 8,8%, e Dr. Helton (PSOL), 3,2%. Outros candidatos somam 0,5%. Votos em branco ou nulo representam 1,5%, enquanto 1,1% dos entrevistados não soube responder.

Entre os votos válidos, Fábio tem 46,5%, Valmir de Francisquinho, 40,8%, Ricardo Marques, 9%, e Dr. Helton, 3,2%. Taty Cristina de Jesus (DC) registra 0,4%, e Emanuel Cacho (PSDB), 0,1%.

Em um eventual segundo turno entre Fábio e Valmir, o candidato do PSD aparece com 47,8%, contra 46% do adversário. Considerando apenas os votos válidos, os percentuais são de 50,9% para Fábio e 49,1% para Valmir.

A pesquisa ouviu 1.261 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números SE-00543/2026 e BR-05471/2026.