Atlas/Bloomberg: Flávio Bolsonaro lidera contra Lula em cenário de 2º turno

Levando em conta apenas os votos válidos, o candidato do PL alcança 51,1% da preferência

A pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira (19) aponta que Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. O senador marca 49,8% das intenções de voto contra 47,6% do petista. Com a margem de erro de 1 ponto percentual, não há empate técnico no cenário.

Votos válidos e oscilação histórica

Levando em conta apenas os votos válidos, o candidato do PL alcança 51,1% da preferência, enquanto o representante do PT fica com 48,9%. Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou que não sabem somam 2,6% no cenário geral da pesquisa estimulada.

Na série histórica do instituto, a vantagem da oposição encurtou. No levantamento anterior, de 8 de outubro, Flávio oscilou negativamente de 51,1% para os atuais 49,8%, enquanto o atual presidente cresceu de 45,7% para 47,6%.

Desaprovação da atual gestão

O relatório também mediu a temperatura do governo federal, apontando que 52,3% dos entrevistados desaprovam o desempenho do presidente Lula. A atual administração possui a aprovação de 46,2% do eleitorado, enquanto 1,5% não souberam responder.

Quando questionados especificamente sobre a qualidade do mandato, 50,6% avaliam como ruim ou péssimo, contra 40,7% que o classificam como ótimo ou bom. Entre os demais dados, a avaliação regular marca 8,6%.

Religião e gênero

O cruzamento demográfico escancara divisões nítidas no eleitorado brasileiro. Flávio Bolsonaro consolida grande vantagem entre os evangélicos, onde atinge 69,7% das intenções de voto, e também no eleitorado masculino (61,7%).

Em contrapartida, o petista demonstra sua maior força no eleitorado feminino, onde lidera com 58,9%. O atual presidente também leva vantagem sobre o adversário entre o público católico, registrando 51,7% contra 46,3% da oposição.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 4.998 eleitores entre 13 e 18 de outubro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-02418/2026.