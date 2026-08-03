Atlas/Intel: Mailza Assis e Alan Rick empatam tecnicamente em eventual 2º turno no AC

De acordo com a pesquisa, os dois candidatos ao governo do estado têm 44% e 42%, respectivamente, na possível segunda fase

Pesquisa da Atlas/Intel divulgada nesta segunda-feira (3) aponta que a atual governadora do Acre (AC), Mailza Assis (PP), e o senador Alan Rick (Republicanos) estão tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno. A atual chefe do Executivo acreano aparece com 44%, enquanto o parlamentar tem 42%. O instituto responsável pelo levantamento informou que a margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Veja os números de uma eventual disputa de 2º turno:

Mailza Assis: 44,5%;

44,5%; Alan Rick: 42,2%;

42,2%; Branco/Nulo/Não sei: 13,4%.

A pesquisa divulgada nesta segunda-feira também simulou outros cenários de segundo turno com Alan Rick. Na disputa contra Tião Bocalom (PSDB), o senador aparece na frente, com 42,6% contra 36,9% do ex-prefeito de Rio Branco. Branco/Nulo/Não sei representam 20,5%.

Em relação ao médico Thor Dantas (PSB), Alan Rick tem a sua maior vantagem: o senador tem 51,4% contra 17,6% do infectologista.

Primeiro turno

A Atlas/Intel também simulou um cenário para o primeiro turno. Na estimulada – quando os candidatos são apresentados ao entrevistado, Mailza Assis e Alan Rick também aparecem empatados tecnicamente, com 35,2% e 33,1%, respectivamente. Tião Bocalom se encontra na terceira posição com 18,5%, seguido por Thor Dantas com 9,7%.

A pesquisa ouviu 997 pessoas entre 28 de julho e 2 de agosto. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e 95% de confiança. A pesquisa está registrada sob os números AC-07815/2026 e BR-09332/2026.