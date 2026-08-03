Dino é sorteado para ser o relator do terceiro inquérito contra Lulinha

O minsitro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, foi sorteado para ser o relator do terceiro inquérito solicitado pela Polícia Federal (PF) contra Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula.

A PF pediu a abertura de um terceiro inquérito para investigar Fábio Luís Lula da Silva, o “Lulinha”, filho do presidente Lula (PT), por suposto tráfico de influência. A informação foi publicada pela CNN Brasil e confirmada pela Jovem Pan.

Na última sexta-feira (31), o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Polícia Federal a abrir um segundo inquérito para apuração de tráfico de influência junto ao governo federal. Um dos alvos da investigação é o empresário e filho do presidente Lula.

No caso deste terceiro pedido da PF, o suposto lobby envolveria a empresa 3Structure, do ramo de segurança de dados.

A reportagem tenta contato com Lulinha. O espaço está aberto para manifestação.

*Em atualização