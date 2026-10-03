Atlas: Moro tem 44,5%, Requião Filho, 31,5%, e Sandro Alex, 20,1%, no PR

Candidato do PL lidera por 13 pontos percentuais; pesquisa aponta disputa entre três nomes no Paraná

Sergio Moro (PL) lidera a disputa pelo governo do Paraná com 44,5% das intenções de voto, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado (3). Requião Filho (PDT) aparece com 31,5%, e Sandro Alex (PSD), com 20,1%. A distância entre os dois primeiros é de 13 pontos percentuais.

Luiz França (Missão) registra 3,2%, enquanto outros candidatos somam 0,4%. Os votos em branco ou nulo representam 0,3%, e 0,1% dos entrevistados não soube responder.

Na contagem de votos válidos, Moro tem 44,7%, Requião Filho, 31,6%, e Sandro Alex, 20,2%. Luiz França aparece com 3,2%, e os demais candidatos somam 0,4%.

Com os percentuais indicados no levantamento, nenhum dos candidatos atinge mais da metade dos votos válidos no cenário pesquisado.

A pesquisa ouviu 1.828 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números PR-05944/2026 e BR-08089/2026.