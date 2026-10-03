Atlas: Pazolini tem 44,1% e Ferraço, 28,7%, no Espírito Santo

Candidato do Republicanos abre 15,4 pontos sobre adversário do MDB; Helder Salomão tem 17,3%

Lorenzo Pazolini (Republicanos) lidera a disputa pelo governo do Espírito Santo com 44,1% das intenções de voto, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado (3). Ricardo Ferraço (MDB) aparece em segundo, com 28,7%, e Helder Salomão (PT), em terceiro, com 17,3%.

Breno Barcelos (Missão) registra 3,3%, e Rafael Demuner (UP), 1%. Votos em branco ou nulo somam 1,6%, enquanto 4% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

Nos votos válidos, Pazolini tem 46,7%, Ferraço, 30,5%, e Salomão, 18,3%. Breno Barcelos registra 3,5%, e Rafael Demuner, 1%.

Em uma simulação de segundo turno entre Pazolini e Ferraço, o candidato do Republicanos tem 46,5%, ante 41,4% do adversário. Outros 8,5% votariam em branco ou nulo, e 3,5% não souberam responder. Entre os votos válidos, os percentuais são de 52,9% e 47,1%.

A pesquisa ouviu 1.226 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números ES-01573/2026 e BR-02089/2026.