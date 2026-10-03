Atlas: Pivetta tem 54,3% dos votos válidos em Mato Grosso

Otaviano Pivetta (Republicanos) tem 52,2% das intenções de voto para o governo de Mato Grosso, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado (3). Doutora Natasha (PSD) aparece com 23,4%, e Wellington Fagundes (PL), com 18,9%.

Rafael Milas (Missão) registra 1%, e Sargento Laudicério (Agir), 0,7%. Votos em branco ou nulo representam 1,2%, enquanto 2,6% dos entrevistados não souberam responder.

Considerando apenas os votos válidos, Pivetta chega a 54,3%, acima da maioria necessária para uma vitória em primeiro turno caso o resultado se confirme nas urnas. Doutora Natasha tem 24,3%, Wellington Fagundes, 19,6%, Rafael Milas, 1%, e Sargento Laudicério, 0,7%.

Nas simulações de segundo turno, Pivetta tem 56,2% contra 26,2% de Wellington Fagundes. Em um confronto com Doutora Natasha, o candidato do Republicanos registra 61,2%, ante 28,2% da adversária.

A pesquisa ouviu 1.194 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números MT-00323/2026 e BR-02167/2026.