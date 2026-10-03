Atlas: Raquel tem 47,6% e João Campos, 47,2%, em Pernambuco

Governadora e ex-prefeito estão empatados dentro da margem de erro; diferença é de apenas 0,4 ponto percentual

A governadora Raquel Lyra (PSD) tem 47,6% das intenções de voto para o governo de Pernambuco, enquanto João Campos (PSB) aparece com 47,2%, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado (3). Os dois estão empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Ivan Moraes (PSOL) registra 1,2%, e Renan Hallais (Missão), 1,1%. Outros candidatos somam 0,3%. Votos em branco ou nulo representam 1,8%, enquanto 0,8% dos entrevistados não soube responder.

Entre os votos válidos, Raquel tem 48,9%, e João Campos, 48,4%. Ivan Moraes aparece com 1,3%, Renan Hallais tem 1,1%, e os demais candidatos somam 0,3%.

Em um eventual segundo turno entre Raquel e João, a governadora registra 49,5% e o ex-prefeito, 48,2%. Nos votos válidos, o placar é de 50,7% a 49,3%, também dentro da margem de erro.

A pesquisa ouviu 2.199 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números PE-08717/2026 e BR-07502/2026.