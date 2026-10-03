Atlas: Riedel tem 50,5% e Fábio Trad, 30,1%, em Mato Grosso do Sul

O governador Eduardo Riedel (PP) tem 50,5% das intenções de voto para o governo de Mato Grosso do Sul, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado (3). Fábio Trad (PT) aparece com 30,1%, seguido por João Henrique Catan (Novo), com 10,1%.

Delcídio Amaral (PRD) registra 1,3%, e Economista Renato Gomes (DC), 0,9%. Outros candidatos somam 0,6%. Os votos em branco ou nulo representam 3,9%, enquanto 2,7% dos entrevistados não souberam responder.

Entre os votos válidos, Riedel aparece com 54%, percentual superior à metade necessária para vencer no primeiro turno caso o resultado se confirme. Fábio Trad tem 32,3%, João Henrique Catan, 10,8%, Delcídio Amaral, 1,4%, e Renato Gomes, 1%.

Em um eventual segundo turno entre Riedel e Fábio Trad, o governador tem 59,8% das intenções de voto, contra 31,3% do petista. Entre os votos válidos, o placar é de 65,7% a 34,3%.

A pesquisa ouviu 1.211 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números MS-05642/2026 e BR-07964/2026.