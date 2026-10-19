BTG/Nexus: Em votos válidos, Flávio chega a 50,3% contra 49,7% de Lula no 2º turno

Pesquisa mostra acirramento entre os candidatos na reta final da eleição presidencial

Pesquisa mostra acirramento entre os candidatos na reta final da eleição presidencial

A pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (19), aponta empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) em um eventual segundo turno na disputa pelo Palácio do Planalto.

O senador soma 50,3% dos votos válidos, enquanto o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anota 49,7%.

Na intenção de voto estimulada, Flávio chegou à marca de 46,5%, enquanto o atual presidente soma 45,9% dos votos. O número de votos nulos, brancos e nulos é de 4,7%. Já os que não souberam responder/indecisos, chegaram a 2,9%.

Rejeição

O levantamento mediu o potencial de voto e a aversão aos adversários no embate nacional. O atual presidente Lula possui 47,8% de rejeição, fatia que afirma não votar nele “de jeito nenhum”. Já o senador Flávio Bolsonaro é rejeitado por 46,8% dos entrevistados na mesma simulação.

A percepção sobre a atual gestão federal ajuda a explicar os gargalos da corrida eleitoral. O governo federal registra 48,8% de desaprovação geral, enquanto 47,2% aprovam o trabalho do presidente. Na avaliação detalhada, 42,9% classificam a gestão como ruim ou péssima, ante 32% a avaliar como ótima ou boa e 23% como regular.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.002 eleitores entre 16 e 18 de outubro de 2026, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04499/2026.