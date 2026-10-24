BTG/Nexus: Flávio tem 50,5% dos votos válidos, e Lula, 49,5%, na véspera do 2º turno

Pesquisa mostra empate técnico entre os candidatos; na intenção de voto estimulada, Flávio registra 47%, contra 46% de Lula

Pesquisa BTG/Nexus divulgada neste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 50,5% dos votos válidos, contra 49,5% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença de um ponto percentual configura empate técnico, considerando a margem de erro do levantamento.

Na pesquisa estimulada, que considera o total de entrevistados, Flávio aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Lula registra 46%. Outros 5,2% afirmaram que votarão em branco ou nulo, e 1,8% não souberam ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro tem 45,7% das intenções de voto, contra 44,9% de Lula. Os votos brancos e nulos somam 5,9%, enquanto 3,4% não souberam ou não responderam.

Rejeição dos candidatos

Lula é rejeitado por 49,1% dos entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro registra 46,5% de rejeição. A diferença está dentro da margem de erro.

O levantamento também mostra que 94,3% dos eleitores afirmam que sua decisão de voto já está tomada e não vai mudar. Outros 4,7% admitem a possibilidade de alterar a escolha até a votação.

Metodologia

A pesquisa foi realizada pela Nexus, contratada pelo BTG Pactual, entre os dias 23 e 24 de outubro de 2026. Foram entrevistados 2.000 eleitores, por telefone, nas 27 unidades da federação. Do total de entrevistas, 10% ocorreram na sexta-feira (23) e 90% neste sábado (24). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08234/2026.