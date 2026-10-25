Cadu Xavier vence Allyson Bezerra e é eleito governador do Rio Grande do Norte

Cadu Xavier (PT) foi eleito neste domingo (25) governador do Rio Grande do Norte no segundo turno das eleições de 2026. Com 99% das urnas apuradas, Cadu Xavier recebeu 50,77% dos votos válidos, e não pode mais ser alcançado por Allyson Bezerra (União).

O candidato terá como vice-governador Larissa Rosado (PSB).

A vitória leva Cadu Xavier ao Executivo estadual após uma trajetória construída na administração pública e na política potiguar. Integrante do Partido dos Trabalhadores, ele disputou o governo do Rio Grande do Norte pela primeira vez em 2026, em uma eleição marcada pela tentativa de manter o grupo político ligado ao presidente Lula (PT) à frente do estado.

Nascido em 1978, Cadu Xavier passou a ocupar cargos na administração estadual e ganhou destaque durante o governo de Fátima Bezerra, de quem se tornou um dos aliados políticos.

A candidatura de Cadu Xavier ao Palácio de Despachos de Lagoa Nova foi apresentada como uma tentativa de dar continuidade à gestão de Fátima Bezerra e manter o PT no comando do Rio Grande do Norte.

Com a vitória, Cadu Xavier assume o governo do Rio Grande do Norte em 1º de janeiro de 2027, para um mandato de quatro anos, até o fim de 2030.