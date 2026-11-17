O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou a jornalistas nesta terça-feira (17) que a votação na Casa sobre regular big techs foi adiada.

A matéria seria analisada pelo plenário nesta terça, e cria um órgão dentro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para regular mercados digitais.

O texto não trata sobre a moderação de conteúdos, e sim sobre regras de concorrência, mas o tema gera debate entre as bancadas sobre o controle do Cade.

Motta disse que o deputado Aliel Machado (PV-PR), relator, está articulando com as bancadas para viabilizar a votação.

O texto, o relator, deputado Aliel Machado, nesse momento está visitando as bancadas. Me parece que ele está agora no Republicanos, deve ir também ao PSD, e eu estou aguardando, como toda matéria que tem ampla repercussão, esse périplo dele pelas bancadas, para que a partir daí fechemos a data certa da pauta. Hugo Motta

Motta afirmou que a data para votação será marcada depois de dialogar com todas as bancadas que tenham interesse no tema.