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Política

Câmara convoca Mauro Vieira para explicar apoio de embaixada na mudança de Lulinha

Anteriormente, Itamaraty admitiu que a representação diplomática brasileira na Espanha foi procurada por Roberta Luchsinger

Estadão Conteúdo

O Ministro Mauro Vieira participa de sessão solene de abertura do Seminário “Diplomacia e Relações Internacionais: Passado, Presente e Futuro”, em comemoração aos 80 anos do Instituto Rio Branco
Mauro Vieira Carlos Cruz/MRE

A Câmara convidou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para que preste esclarecimentos sobre o apoio logístico da embaixada brasileira a Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula, em meio a sua mudança para a Espanha. O convite foi aprovado pela comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional nesta quarta-feira (11). O ministro não é obrigado a comparecer.

No dia 30 de agosto deste ano, o Itamaraty admitiu que a embaixada na capital espanhola foi procurada pela lobista Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha que é investigada pelo caso da fraude do INSS, e que uma funcionária prestou apoio a ela.

A pasta também confirmou que o embaixador – na época, da Espanha e posteriormente da República Tcheca – Orlando Leite Ribeiro, trocou informações com ela e deu dicas para a mudança.

As mensagens entre os dois foram reveladas pelo site Metrópoles. O embaixador falou de hotéis, de bairros para morar, e também citou a possibilidade de deixar um veículo à disposição de Roberta Luchsinger para comprar móveis. O ministério nega que houve uso de algum carro oficial por ela ou que um automóvel contratado pela embaixada tenha sido cedido.

No seu requerimento, o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) afirma que a conduta “configura possível desvio de finalidade, incompatível com os deveres funcionais do serviço diplomático brasileiro e com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa”.

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