Câmara dos Deputados quer comprar iPads no valor de R$ 5,7 milhões

A Câmara dos Deputados abriu uma licitação para a compra de 604 tablets para os parlamentares, chegando a um valor total de aproximadamente R$ 5,7 milhões. Entre os eletrônicos recomendados, estão modelos da Samsung, como o Galaxy Tab S11 e S10, e da Apple, com o iPad Pro 11.

O pregão foi marcado para o dia 17 de novembro, por meio do portal de compras governamentais, com a licitação estando aberta desde o dia 5 do mesmo mês. Os modelos com Wi-Fi, que totalizam 91, custam o preço estimado de R$ 8.119,99. Já os 513 com acesso ao 5G custam aproximadamente R$ 9.809,86.

Esses valores contemplam o fornecimento do tablet acompanhado de todos os acessórios exigidos (capa protetora reforçada, película/proteção de tela, fonte e cabos) e a garantia mínima de 24 meses. O montante total previsto para a aquisição dos 604 aparelhos é de R$ 5.771.377,27.

Qualquer proposta poderá apresentar esses modelos ou equivalentes de outras marcas, desde que cumpram todos os requisitos mínimos de tela, memória RAM (mínimo de 8 GB) e armazenamento (mínimo de 256 GB), entre outros.

A justificativa para a compra, segundo a Câmara, é para a “modernização do trabalho legislativo”, proporcionando aos parlamentares acesso imediato a sistemas internos, documentos e reuniões virtuais, além de facilitar o acompanhamento das sessões plenárias e votações.

Outro motivo apontado foi a sustentabilidade, visando reduzir substancialmente ou eliminar a necessidade de materiais impressos e o uso de papel, promovendo práticas mais econômicas e ecológicas.

O pedido também argumenta que a utilização proporciona maior agilidade e precisão nas rotinas diárias de trabalho, reduzindo o retrabalho e fortalecendo o emprego de tecnologias móveis em benefício da administração pública.