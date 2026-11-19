Ex-presidente do BC afirmou à PF que ouviu de um servidor da supervisão que ainda não havia evidências de fraude. Galípolo disse que soube da reunião depois de assumir a presidência

O ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto afirmou à Polícia Federal (PF) que ligou para um servidor da área de supervisão para perguntar se poderia haver fraude no balanço do Banco Master. A conversa, segundo ele, ocorreu depois de uma reunião em dezembro de 2024, na qual o BTG Pactual apresentou ao BC inconsistências em empréstimos concedidos pelo banco de Daniel Vorcaro.

Em depoimento ao qual a Jovem Pan teve acesso, Campos Neto disse acreditar que telefonou no dia seguinte para Paulo Sérgio Neves de Souza, então chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária. Segundo o ex-presidente do BC, o servidor respondeu que a carteira estava sob análise e que avisaria caso houvesse novidades. “Disse que não tinha nenhuma evidência de fraude até aquele momento”, relatou Campos Neto.

O ex-presidente afirmou que o BTG questionou a lógica de empréstimos de valores semelhantes, concedidos a empresas de baixa rentabilidade ou com prazos longos para começar a pagar. Ele disse se lembrar de uma operação com dois anos de carência e afirmou que a reunião não teve ata.

Paulo Sérgio havia dito à PF que soube pelo diretor de Fiscalização, Ailton de Aquino, que o BTG identificara uma suposta fraude de R$ 32 bilhões. André Esteves, do BTG, afirmou em seu depoimento que não se recordava desse valor e que o banco havia feito uma análise preliminar com dados fornecidos pelo próprio Master.

O que disse Galípolo

Gabriel Galípolo, que à época era diretor de Política Monetária, disse à PF que não participou da reunião e que tomou conhecimento dela quando já estava à frente do BC. Pelo que soube depois, afirmou, a conversa teria girado principalmente em torno do valor dos precatórios registrados no balanço do Master. Campos Neto disse não se lembrar de que o tema tenha sido discutido naquele encontro.

Galípolo afirmou que, no início de 2025, Ailton chamou sua atenção para outro problema. O Master estava formando e vendendo carteiras de crédito consignado mesmo com dificuldades de caixa. Segundo o presidente do BC, Paulo Sérgio considerava satisfatórios os documentos apresentados pelo banco, enquanto ele queria ver registros de que o dinheiro dos empréstimos havia sido efetivamente desembolsado.

Ailton destacou uma equipe de outra área do BC para checar os pagamentos, segundo Galípolo. Ao fim do primeiro trimestre, a autarquia ainda não havia encontrado evidências de que os créditos existiam. O BC reuniu informações nos meses seguintes e enviou uma comunicação ao Ministério Público Federal em 15 de julho de 2025.

Entenda o caso Master

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master em 18 de novembro de 2025, no mesmo dia em que Daniel Vorcaro foi preso na primeira fase da Operação Compliance Zero. A PF investiga suspeitas de fraude em operações entre o Master e o Banco de Brasília (BRB). Em uma das frentes, a polícia apura se servidores do Banco Central atuaram em favor de Vorcaro enquanto exerciam funções na autarquia. Campos Neto e Galípolo foram ouvidos como testemunhas.